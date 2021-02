Drømmer du om at få en kælegris? Sådan fik Karla sit største ønske opfyldt

ST. RESTRUP: Der skulle gå to år, fra Karla Ulf Damsholt første gang spurgte sine forældre om lov til at få en kælegris, til at minigrisen Esther flyttede ind hos familien Ulf Damsholt i midten af februar.

Karla havde haft en gris øverst på sin ønskeseddel til både jul og fødselsdage, men hendes forældre havde, som de selv forklarer, udskudt snakken ved at pointere, at de ikke havde plads til en gris i det hus, de boede i.

Men for omkring et års tid siden flyttede familien ind på en gård ved St. Restrup og så var de nødt til at forholde sig til datterens højeste ønske om en kælegris.

Og juleaften 2020 kunne 11-årige Karla så åbne en gave, der indeholdt et kort og en lille grisebamse.

- Det var syret og lidt underligt, og så var det ellers bare at vente og tælle dage, siger Karla Ulf Damsholt til NORDJYSKE.

3 Karla har valgt navnet Esther til sin kælegris, fordi hun synes det passer godt til hendes nysgerrige gris. Foto: Bente Poder

Hjemrejsen

Grisen var på det tidspunkt ikke engang født endnu, men ville komme til verden nogle uger efter jul. Herefter skulle den være omkring to måneder hos sin mor, før den ville være klar til at flytte hjemmefra.

Så midt i februar kørte familien fra Nordjylland til Fyn for at hente deres nyeste familiemedlem Esther, som Karla har døbt hende.

Karla fik en masse viden med, da hun købte Esther, for selv om trenden med at anskaffe sig kælegrise vokser, så er der ikke meget information at finde om det at have en gris.

- Vi har læst meget om forskellene på grise og hunde, for det ene er jo et kæledyr, mens det andet er et dyr, man har i drift. Og selv om mange sikkert tænker, at det kunne være sjovt at have en gris, så er det altså en stor opgave, siger Karlas mor Jeanette Ulf Damsholt.

Og forskellene var tydelige allerede den første dag, Esther flyttede ind på gården.

2 Karla træner Esther, for alt det hun skal kunne som voksen gris, skal man lære hende, mens hun er lille. Foto: Bente Poder

Byttedyr

En kælegris indbyder nærmest til, at man tager den op og krammer den, men Karla fandt hurtigt ud af, at det kan være en dårlig idé.

- En gris er et byttedyr, så den kan ikke så godt lide, at der kommer nogen og løfter den. Så bliver hun bange, og så kan hun godt finde på at lave en lort, siger Karla.

Fordi grisen er et byttedyr, er de generelt også mere reserverede end hunde, og det stiller store krav til ejerne.

- Man skal være meget tålmodig med hende. Det fandt jeg hurtigt ud af, siger Karla, som allerede har en del erfaring med dyr. Familien havde hund, kat og heste i forvejen, da Esther flyttede ind.

Puttedyr

Men Esther kan også godt lide at hygge. Især når det er koldt, eller hvis hun føler sig utryg. Så kan Karla godt få lov til at løfte og putte med hende under en varm dyne.

Den første uge sov de sammen, men det gav også nogle problemer.

- Når hun har fået meget mad om aftenen, og man så kommer til at klemme hende på maven, så kan hun godt finde på at lave en lort. Så en morgen vågnede jeg og så, at der lå noget på mit ben. Så nu sover hun også nogle gange i køkkenet, siger Karla Ulf Damsholt.

Legeaftale med Bjarne og Flemming

Grise er kloge dyr. Det bemærkede Karla hurtigt. Esther blev renlig efter et døgn, medmindre man trykker hende på maven selvfølgelig, og grynter meget, når hun trisser rundt derhjemme.

- Vi brugte nogle tissemåtter, som man bruger til at træne hundehvalpe, og det fandt hun hurtigt ud af. Der kunne man godt mærke, at hun er klog, siger Karla.

Men selv om grisen er klog, er det ikke alting, der er lige sådan at lære. Karla træner i øjeblikket Esther i at gå med sele, så de to kan gå ture, men det er hun ikke meget for.

Derfor skrev Karla og hendes mor til Niller Tidselbak, der har de to kælegrise Flemming og Bjarne, og som tit går tur med dem på Blokhus strand.

Familien Ulf Damsholt var tilfældigvis i sommerhus i Blokhus i februar, og der lavede de en legeaftale, så Esther kunne få lov til at hilse på Bjarne og Flemming.

- Vi mødtes på stranden, men vejret var så dårligt, at Esther mest bare frøs, mens Bjarne og Flemming spiste mad, der lå under skraldespanden

- Så de legede ikke så meget, siger Karla, som dog alligevel har lavet en aftale med Niller om, at grisene skal mødes igen, når hende og Esther er i Blokhus.

Men Karla fik nogle tips til, hvordan hun træner Esther i at gå med sele, og det forsøger hun nu at lære hende.

Samtidig skal Karla også lære at forstå, hvad Esthers grynt betyder.

- Hendes grynt betyder forskellige ting. Jeg har lært, når hun siger, at hun er sulten eller skal tisse. Hun gør og hviner, og så tripper hun og siger piv piv, siger Karla.

Plejehjemsgris

Lige nu er Esther en meget lille kælegris, og forhåbentlig fortsætter hun med at være det. Hun bliver i hvert fald ikke lige så stor som Bjarne og Flemming.

- Hun bliver halvt så stor og det er fantastisk, fordi hun er så sød og fræk, siger Karla.

Karla håber, at Esther med den rigtige træning kan blive en så velopdragen gris, at hun kan komme med på plejehjemsbesøg og med ud at gå ture. Og måske også tage med til ridestævner, som Karla rider med sin islandske hest.

- Og så håber jeg, at vi bare bliver mega gode venner, siger Karla Ulf Damsholt.

Du kan følge Karla og Esthers liv på Instagram lige her, og hvis du har lyst til at se kælegrisene Flemming og Bjarne boltre sig på stranden i Blokhus, kan du gøre det i artiklen herunder.