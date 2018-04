Drømmestart var ikke nok for uskarpe AaB

FODBOLD: AaB indkasserede også et nederlag i den anden kamp i Alka Superligaens mesterskabsslutspil, da det fredag aften blev til et 1-3-nederlag ude mod FC Nordsjælland.

AaB fik ellers en drømmestart med Jannik Pohls føringsmål, men som kampen skred frem, kom uskarphed foran mål til at koste.

AaB begyndte bedst, og allerede efter otte minutter fik gæsterne belønningen. Jannik Pohl kom først på et skarpt indlæg fra Jakob Ahlmann fra venstre side, og så kunne angriberen fejre sin 22-års fødselsdag ved at prikke 1-0-scoringen i nettet.

Efter et kvarters spil var AaB også tæt på 2-0, da Kasper Kusk fangede et uopmærksomt FC Nordsjælland-forsvar ved at tage et frispark hurtigt. Ingen AaB’erne kunne dog få afsluttet på Kristoffer Pallesens tværpasning, og så løb den chance ud i sandet.

Kort efter var FC Nordsjælland farlige for første gang, da et boldtab fra Kasper Kusk gav en god skudchance til Mathias Jensen, men hjemmeholdets anfører sendte afslutningen et godt stykke forbi.

Efter 20 minutter fik hjemmeholdet dog bragt balance i regnskabet. Mads Pedersen overløb AaB-forsvaret og kom til baglinjen, hvor han kunne servere bolden for Tobias Mikkelsen, der nemt kunne skubbe udligningen i nettet.

Otte minutter senere var der mere modgang til AaB, da hjemmeholdet blev tildelt et straffespark. Dommer Jakob Kehlet fandt det strafbart, da Rasmus Würtz blokerede Mathias Jensens afslutning med armen, og straffesparket udnyttede Mathias Jensen selv til at bringe FC Nordsjælland foran 2-1.

Syv minutter før pausen fik hjemmeholdet bolden i nettet igen, men Tobias Mikkelsens scoring blev korrekt annulleret for offside.

I stedet tilfaldt første halvlegs sidste store chance AaB, da Kasper Kusks frispark fandt Kasper Pedersen i fri position, men forsvarsspilleren fik ikke ordentligt med kraft på sit hovedstød, og så var den afslutning ikke noget problem for FCN-målmand Runar Alex Runarsson.

Tre minutter inde i anden halvleg fik AaB en endnu større chance for at udligne, men først headede Pavol Safranko bolden på stolpen, hvorefter Edison Flores måtte se sin afslutning blive afværget på målstregen.

De to store afbrændere blev dyre, for få øjeblikke senere gjorde FC Nordsjælland det i stedet til 3-1 efter en kontra, hvor Mikkel Rygaard fandt tilstrækkeligt med plads i AaB-målmand Jacob Rinnes korte hjørne til at score.

FC Nordsjælland var ganske enkelt skarpere end AaB, der efter 58 minutter brændte endnu en gigantchance, og endnu en gang var synderen Pavol Safranko. Slovakken skulle bare prikke Edison Flores tværaflevering i nettet, men et par meter fra mål bragede han i stedet bolden langt over mål.

De blot 2426 Tilskuere på Right to Dream Park i Farum fik generelt stor underholdning for pengene, og efter 63 minutters spil var det FC Nordsjælland, der var tæt på at score til 4-1, men Mikkel Rygaard måtte se sin afslutning prelle af på stolpen.

Herfra lykkedes det aldrig rigtig AaB at få lagt et pres, der kunne true FC Nordsjællands sejr, og dermed måtte nordjyderne indkassere et nyt nederlag. Næste opgave for AaB er onsdag, hvor det gælder FC Fredericia på udebane i kvartfinalen i DBU Pokalen.