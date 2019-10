Drømte om at eje en pistol - endte med fængselsdom

AALBORG:En drengedrøm blev til en fængselsdom, da en 32-årig mand blev kendt skyldig i opbevare to pistoler med ammunition uden de rigtige tilladelser.

Den ene pistol opbevarede han i en campingvogn, der holdt ulovligt parkeret ved Aalborg Sø. Den anden lå i mandens hjem i Aalborg. Begge våben blev 5. august beslaglagt af politiet. Siden har den dømte været varetægtsfængslet.

Manden står nu ubetinget til to år og seks måneder bag låste døre.

Det afgjorde Retten i Aalborg fredag, da manden blev dømt skyldig.

Manden nægtede sig skyldig og fortalte retten, at han ikke kendte noget til pistolen - i hvert fald den ene af dem.

Den anden pistol kendte han derimod, eftersom han selv havde købt den. Han fortalte, at det havde været en gammel drengedrøm at eje en pistol - selvom han vidste, at den defekt. Det forklarede sagens anklager, Bjørn Fogh.

Derudover indrømmede den 32-årige, at det narkotika, doping og kanonslag, som politiet fandt i den dømtes hjem, tilhørte ham og var til eget brug.

Den 32-årige mand har bedt om tid til at overveje, om han vil tage imod sin dom eller igen få den for en dommer. Han er fortsat varetægtsfængslet.