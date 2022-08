Drone lukkede luftrummet i Aalborg - kan risikere bøde på halv million

NØRRESUNDBY:Det var ikke helt uden drama, da et fly fredag aften klokken 21 skulle lande i Aalborg Lufthavn. En drone fløj for tæt på landingsbanen, og det fik den konsekvens, at flyet måtte udsætte landingen med fem minutter.

- Fredag aften blev vi nødsaget til at bede et civilt fly om at holde tilbage, da vi havde en drone godt syv kilometer fra lufthavnen i en højde af 140 meter. Derfor forblev flyet i luften, indtil dronen var ude af sikkerhedszonen, oplyser Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg.

Det var ikke den eneste ulovlige dronehændelse den dag. Fem timer tidligere havde en drone cirklet rundt fem kilometer fra lufthavnen i otte minutter. Da der intet flytrafik var i den pågældende periode, blev luftrummet ikke lukket ned, men det skaber farlige situationer for de folk, som skal træffe beslutningerne omkring flysikkerheden.

Der er sket en stigning i antallet af ulovlige flyvninger med droner nær Flyvestation Aalborg, lyder det fra Morten Valentin Jensen.

Kan slå piloten ihjel

De to episoder får Flyvestation Aalborg til at komme med en kraftig appel om, at folk med droner skal sætte sig bedre ind i reglerne om droneflyvning. Det kan i værste tilfælde have alvorlige konsekvenser, lyder det fra Morten Valentin Jensen.

- De fleste har prøvet at få et stenslag på motorvejen, men når det omhandler fly, er der en helt andet kraft bag. Du kan lavt sat gange stenen med 10, og flyet med den femdobbelte hastighed, så kan man lade fantasien få frit spil.

- Hvis dronen rammer meget uheldigt kan den slå piloten ihjel, og så er hele besætningen samt passagerer i alvorlig fare, siger han.

Morten Valentin Jensen kunne undervejs i samtalen oplyse, at endnu en ulovlig droneflyvning tikkede ind. Ved middagstid onsdag fløj en drone ved Egholm omtrent fem kilometer fra lufthavnen.

Det var det 19. tilfælde i år, hvilket allerede er mere end hele 2021, hvor der var 12 ulovlige anvendelser af droner ved lufthavnen.

Antal af ulovlige droneflyvninger ved Aalborg Lufthavn i 2022 Januar 0

Februar 2

Marts 3

April 2

Maj 4

Juni 2

Juli 3

August 3

Det kan ikke alene have store konsekvenser for flysikkerheden, men også for den enkelte som styrer dronen. Flyselskaberne og Aalborg Lufthavn kan kræve erstatning for forsinkede afgange, og her kan erstatningskravet løbe op i en halv million kroner.

Morten Valentin Jensen fortæller, at han endnu ikke har oplevet, at nogen har fløjet indenfor zonen med forsæt.

- Det peger i høj grad på, at det er uvidenhed, som er skyld i alle de her hændelser. Det er den samme forklaring, vi får hver gang, så jeg vil opfordre folk til at sætte sig ind i reglerne. Der er masser af luftrum i Danmark, hvor man kan lege med droner, men folk skal undgå at komme for tæt på lufthavne.

Reglerne for droneflyvninger Hvis du har et dronetegn, så må du ikke flyve tættere på en militær flyvestation end otte kilometer fra flyvestationens startbane.

Hvis du har et kvalifikaitonsbevis - et dronebevis - må du flyve indtil to kilometer fra flyvestationens startbane, men i en maximal højde på 40 meter over flyvestationens startbane.

Står du eksempelvis på Lindholm Høje, der er 41 meter høj, må du faktisk knap nok starte din maskine.

Hvis der er tale om en rent civil lufthavn - eks Sindal eller Thisted - så er afstandskravet fem kilometer for folk med dronetegn og stadig to kilometer for folk med dronebevis.

Desuden findes en lang række regler for flyvning med droner over menneskemængder, nær offentlige veje og meget andet. God viden kan findes på hjemmesiden droner.dk

Forskellen på dronebevis og et dronetegn er, at et dronetegn tages ved en såkaldt multiple choice test på over nettet, mens et dronebevis først kan tages efter en af Trafikstyrelsen autoriseret prøve, der ender med bevis herfra.

På webadressen https://www.droneluftrum.dk/app/map viser et kort med røde markeringer de mange luftrum, hvor der gælder restriktioner for droneflyvninger.

Selvom det er uvidenhed, som ligger bag, slår presseofficeren fast, at det ikke er noget, de tager let på.

- Alle ulovlige overflyvninger med droner bliver anmeldt til politiet.

Da Aalborg Lufthavn deler startbane med Flyvestation Aalborg er det dronereglerne ved de militære flyvestationer, som er gældende. De foreskriver, at hvis personen ikke har dronetegn, skal dronen være på en afstand af minimum otte kilometer, men må i intet tilfælde flyver over en højde på 40 meter over flyvestationens startbane, som det var tilfældet i fredagens hændelser.