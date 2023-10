Drone opdaget - luftrummet lukket

Alarmen lød torsdag ved 13-tiden.

En flyveleder i Aalborg Lufthavn opdagede en ukendt drone inde i sikkerhedszonen omkring Aalborg Lufthavn og reagerede omgående.

Luftrummet omkring lufthavnen blev lukket ned i 10 minutter, og Nordjyllands Politi blev alarmeret.

- Der var ingen militære flyvninger på det tidspunkt, men det kan have medført en mindre forsinkelse for den civile flytrafik, siger presseofficer og major Morten Valentin fra Air Transport Wing på flyvestationen i Aalborg.

Så stor er zonen

Det var lufthavnens eget varslingssystem, der opdagede dronen inde i sikkerhedszonen omkring lufthavnen - en zone med en radius på otte kilometer.

- Den var inde over Aalborg by, men for tæt på lufthavnen, siger Morten Valentin.

Han kan ikke sige, hvor højt dronen fløj, men det var i en højde, som fik lufthavnens alarmsystem til at starte.

- Det mest kritiske

Og droner kan udgøre en stor fare for fly.

- Start og landinger er det mest kritiske, du næsten kan forestille dig, når man afvikler flytrafik. Flyene er enten på vej ned i fart eller på vej op i fart. Manøvremulighederne er begrænsede, hvis noget går galt - for eksempel hvis en flymotor sætter ud. Det kan få fatale konsekvenser, siger presseofficeren.

- Vores erfaring er, at droneflyvningerne i sikkerhedszonen omkring lufthavnen i 99,9 procent af tilfældene skyldes, at folk, der flyver med dronerne, ikke har sat sig ind i reglerne. Droneflyvningerne er ikke forsøg på at spionere i "James Bond-stil", tilføjer Morten Valentin.

Står til bøde

Men uanset hvor uskyldigt formålet har været, så blev torsdagens droneflyvning inde i sikkerhedszonen meldt til politiet. Hvis det lykkes ordensmagten finde frem til droneejeren, vanker der bøde.

Her kan du læse mere om reglerne for droneflyvning.