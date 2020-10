Dronningen gæster Aalborg: Overværer gallafinale i Musikkens Hus

AALBORG:Hendes Majestæt Dronning Margrethe kommer til Aalborg lørdag 31. oktober.

Det blev bekræftet torsdag, oplyser Aalborg Symfoniorkester i en pressemeddelelse.

Anledningen er en gallafinale i Musikkens Hus. Det drejer sig om verdens største Wagner-sangkonkurrence, "The Lauritz Melchior International Singing Competition". Konkurrencen er netop under protektion af dronningen, som tidligere har besøgt Musikkens Hus i samme anledning.

De i alt 16 deltagende sangere kommer fra hele Skandinavien samt Brasilien, England, USA og Canada. De er allerede ankommet til Aalborg, hvilket er sket uden problemer trods diverse coronarestriktioner, oplyser marketingkoordinator Anna Marie Falk fra Aalborg Symfoniorkester.

På samme måde vil der gælde en række restriktioner for selve finalearrangementet. Det gælder afstand mellem publikum og regler om, at de ikke må rejse sig under selve forestillingen.

- Der er også ekstra personale for at sikre, at man ikke kommer for tæt på hinanden, forsikrer Anna Marie Falk.

Publikum vil være på plads i salen, når Dronning Margrethe ankommer og bydes velkommen, og hun benytter en anden indgang til salen med særlige regler for afstand og lignende.

Arrangørerne har holdt nøje øje med, om der skulle blive meldt nye restriktioner ud for arrangementer.

- Vi følger med hver time, men det er jo de vilkår, vi er under lige nu. Og vi er meget opmærksomme på, at vi skal være på dupperne og forberedt hele tiden, siger Anna Marie Falk.

Lasse Rich Henningsen, administrerende direktør i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester, glæder sig over at kunne byde Dronning Margrethe velkommen:

- Det er nu 11. gang i husets seks år lange levetid, at vi modtager royalt besøg, og det er lige stort hver gang, siger Lasse Rich Henningsen.