Dronningen på besøg i Nordjylland

AALBORG: Dronning Margrethe kommer til Aalborg lørdag 26. januar, hvor hun åbner kunstudstillingen “Nordisk Modernisme - Inventing the Future” på Kunsten Museum of Modern Art.

– Det er en stor glæde for os, at dronningen åbner udstillingen og er med til at skabe opmærksomhed om nordisk modernisme og den kolossale betydning, perioden har haft for vores kunstforståelse - ja, for hele den måde, vi i Norden forstår verden på, udtaler Gitte Ørskou, museumsdirektør på Kunsten, i en pressemeddelelse.

Udstillingen byder på en række mesterværker fra Skandinaviens største kunstsamling af nordisk modernisme, den norske Canica Kunstsamling.

Canica Kunstsamling er ejet af den norske forretningsmand og passionerede samler Stein Erik Hagen, der blandt andet har startet supermarkedskæden RIMI.

Med en stor præsentation af de bedste malerier og skulpturer fra Canica Kunstsamling og Kunstens egen omfattende modernismesamling sætter udstillingen fokus på kunstens og samfundets udvikling i årene 1910-1960 ud fra et nordisk perspektiv.

Værker af danske kunstnere som Vilhelm Lundstrøm, Harald Giersing, Franciska Clausen, Asger Jorn og Wilhelm Freddie med flere bringes her sammen med nogle af de bedste norske og svenske kolleger, blandt andre Thorvald Hellesen, Ragnhild Keyser, Otto G. Carlslund, Gösta Adrian-Nielsen og Erik Olson. Sammen tegner de et billede af det nordiske fællesskab, der i første halvdel af det tyvende århundrede var med til at forandre både samfund og kunsten radikalt.

Udstillingen vises på Kunsten i Aalborg frem til 2. juni.

