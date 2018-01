Duedahl: Jeg vil gerne tegne Venstre

AALBORG: Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) er klar til at tage over efter Tina French Nielsen som politisk leder af Venstre i Aalborg. Hun har tilkendegivet, at hun trækker sig som politisk leder.

Det siger han til NORDJYSKE Medier.

- Det er klart, når Tina trækker sig, så åbner der sig en post, og den er jeg bestemt interesseret i at overtage. Jeg vil rigtig gerne være med til at tegne Venstre udadtil og rigtig gerne være med til at påtage mig det lederskab, der ligger i at skulle genrejse Venstre og sikre, at vi får et bedre valg fremadrettet, siger Mads Duedahl.

Han understreger dog, at det er partiet, der afgør spørgsmålet.