Dunham-show udsolgt på rekordtid

AALBORG: Det var et racerløb af format. Sådan beskriver pressechef ved Aalborg Kongres og Kultur Center Susanne Kabel salget af billetter til det kommende show med bugtaleren Jeff Dunham - ham med Achmed, The Dead Terrorrist - de godt 2.000 billetter, der blev sat til salg præcis klokken 12.00 tirsdag, var udsolgt på under fem minutter, fortæller hun.

- Salget på Jeff Dunham er det hurtigste vi har haft i Aalborg Kongres og Kultur Center, siger centerets direktør Nicolaj Holm.

Han glæder sig over, at netop dette billetsalg slog alle hidtidige rekorder for hurtigt salg.

Sats på ham

- For mig er det derfor en ekstra fantastisk følelse, også fordi det er det første show i Danmark. Der er to shows med Jeff Dunham - et her i Aalborg og et i København, og showet her er det første. Jeg kan - ligesom mange andre - rigtig godt lide Jeff Dunham, og da jeg trådte til som direktør for AKKC for et halvt år siden, var hans navn et af dem, jeg sagde, at ham tror jeg på, ham her er det vigtigt, at vi får på plakaten. Når man så kan få udsolgt på rekordtid, så er det da en ekstra fantastisk følelse. Selvfølgelig ville vi gerne have givet alle mulighed for at se showet, men vi har bare ikke flere pladser, konstaterer AKKC-direktøren.

- Vi havde ekstra indkaldt personale til at tage sig af de interesserede, der rent faktisk var mødt op og fysisk var til stede i køen ved vores billetsalg her på centeret. Vi nåede at hjælpe 11 personer til billetter, mens mere end 30 måtte gå herfra uden billetter, fordi de var solgt online, fortæller direktøren.

Ingen ekstraforestillinger

Nicolaj Holm understreger, at der heller ikke kan komme ekstraforestillinger på tale - i denne omgang.

- I og med at vi har det første show og København har det næste, og vi har også belægning på centeret til andre arrangementer, så er der ikke for nuværende mulighed for at lave et ekstra show med Jeff Dunham. Men der er jo ingen tvivl om, at med den succes her, så er det nok ikke et navn som vi har haft i Aalborg Kongres og Kultur Center for sidste gang, siger direktøren og åbner dermed for muligheden af et show på et senere tidspunkt.

Pressechef Susanne Kabel kan i øvrigt oplyse, at da centeret opslog nyheden på AKKCs Facebookprofil havde nyheden et såkaldt reach - den blev set - af mere end 350.000 og over 5.000 kommenterede på opslaget.

- Vi har også MGP-showet her på centeret, og billetter hertil er der også normalt rift om, men slet ikke i den stil her, siger pressechefen, der i sin 11-årige tilknytning til AKKC aldrig har oplevet et billetsalg, der kunne melde udsolgt så hurtigt.