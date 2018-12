Dyr reddet fra brand: Rækkehus skadet af flammer og røg

GISTRUP: Beboerne i et rækkehus på Lindekrogen i Gistrup fik en ubehagelig opringning, da de søndag omkring klokken 13.16 fik at vide, at der var ild i deres hus. Til gengæld kunne de ånde lettet op i forhold til deres kæledyr, idet brandfolkene havde reddet en hund, to katte og en hamster ud i live.

Foto: Claus Jensen

– Dyrene hænger lidt i koderne, men jeg er sikker på, at de nok skal komme sig, siger indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Beboerne var ikke selv hjemme, det var forbipasserende, der opdagede røgen, der trængte ud gennem vinduerne - og så slog alarm.

– Da vi kom frem var huset fyldt af røg, og der var ild i stuen. Vi fik stoppet ilden til stuen, men hele huset er sod- og røgskadet, siger Søren Korsgaard.

Det er politiets teknikere, der endeligt skal klarlægge brandårsagen, men brandfolkene har en stærk mistanke om, at det er en glemt juledekoration med levende lys, der har forårsaget branden.

Foto: Claus Jensen