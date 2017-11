Dyr rotteplage: Aalborg hæver gebyr for bekæmpelse

DANMARK: Danskere med ejendomsværdi kan se frem til endnu et år med gebyrstigninger.

Over fem år har landets kommunalbestyrelser gennemsnitligt valgt at skrue rottebekæmpelsesgebyret 80 procent op fra 2014 til 2018, viser en aktindsigt i kommunernes gebyrer, som 84 kommuner har svaret på.

Det skriver kommunen.dk.

Flere kommuner markerer sig med stigninger på over 300 procent. En kommune, Allerød, har hævet gebyret med hele 693 procent.

Aalborg indtager andenpladsen, når det gælder gebyrstigningen i procent, nemlig er stigning på 416 procent på fem år, ifølge opgørelsen fra kommunen.dk

Kun fire kommuner har valgt gebyrfinansieringen helt fra.

Parcelhusejerne Landsforening er utilfreds med de stigende gebyrer:

- Rotter er et samfundsproblem, og det er helt skørt, at bekæmpelsen skal finansieres via et gebyr, som kommunen selv fastsætter og opkræver, mener landsformanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær.

Årsagerne til gebyrstigningerne er ifølge kommunerne, at udgifterne til bekæmpelse er øget på grund af ændret lovgivning, der blandt andet har skærpet kravene til udlægning af rottegift, samt at antallet af rotteanmeldelser er eksploderet over hele landet.

Og boligejerne kan se frem til at hive flere gebyrpenge op af lommerne fremover. Kommunerne vil formentlig blive forpligtet til at bekæmpe rotter udenfor åbningstid samt i weekender og på helligdage, fremgår det af et udkast til en ny handleplan fra Miljø- og Fødevareministeriet.