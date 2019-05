Dyr tur til Aarhus for tre AaB-fans

AARHUS: Det var en skidt afslutning på sæsonen for AaBs superligamandskab, da holdet blev sendt på sommerferien med et 0-2 nederlag til AGF i den første playoffrunde om en plads i europæisk fodbold til næste sæson.

Nederlaget var ekstra bittert for tre AaB-tilhængere, for tre personer på 21, 21 og 27 år blev sigtet af politiet for overtrædelse af maskeringsforbuddet og fyrværkeriloven, da der blev affyret fyrværkeri af nogle maskerede personer under spillernes indløb til kampen. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.