Dyrere parkering i Aalborg deler vandene: - Jeg kommer til at køre til City Syd

AALBORG:Det kan ofte være svært at finde en p-plads ved Gåsepigen, men i fremtiden bliver det måske lettere. Hvis man altså er klar til at betale.

Aalborg Kommune skal finde måder at nedsætte sit Co2-udslip på. Et af forslagene er, at prisen på parkering i Aalborg midtby kan blive sat op med enten 25, 100 eller helt op til 144 procent.

Taksten for at holde ved Gåsepigen er 16 kroner i timen, og vil altså derfor i værste fald ende på 39 kroner.

- Hvis det sker, kører jeg i City Syd, garanterer Erik Jonstrup, efter at have bøvlet med at registrere sin bil i betalingsautomaten.

- Der er de samme butikker som her i midtbyen.

Erik Jonstrup vil ikke parkere i midtbyen, hvis taksterne stiger Foto: Johanne Thordahl

- Jeg er jo ved at være lidt gammel, så jeg kan ikke bare hoppe på cyklen. Jeg kan selvfølgelig tage bussen, og det gør jeg også gerne, men det bliver også hurtigt besværligt.

Det er heller ikke med sin gode vilje, at den ældre herre kommer til at undgå bymidten, hvis taksten bliver sat op.

- Jeg er tidligere forretningsdrivende herinde, så det gør ondt på mig, hvis det sker, for jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at lukke alt initiativ herinde, forklarer han.

Erik Jonstrup er ikke den eneste, der kommer til at undgå de kommunale parkeringspladser, hvis det bliver dyrere at parkere.

- Hvis det bliver dobbelt så dyrt, kommer jeg bare til at parkere i Friis eller på andre private parkeringspladser, fortæller Tom Simonsen.

Stopper ikke alle

Det er dog ikke alle, der vil stoppe med at parkere på Gåsepigen eller andre parkeringspladser i Aalborg midtby, hvis priserne bliver hævet.

- Det er i overkanten, hvis man hæver det til dobbeltpris eller over det. Jeg kan selvfølgelig tage cyklen, men de gange jeg holder herinde, er det, fordi jeg kommer fra arbejde og allerede bruger bilen. Det kommer jeg til stadig at gøre, også selvom det bliver dyrere, fortæller Trine De-Pont Nielsen.

Heller ikke Karina Linde tænker, hun kommer til at stoppe med at bruge pladsen.

- Det er dyrt i forvejen, men Gåsepigen er den nemmest plads, hvis man skal noget på sygehuset, forklarer hun.

For hende betyder bekvemmeligheden meget.

- Det er besværligt at komme ind til midtbyen, specielt med alt det vejarbejde, der er i Aalborg for tiden. Jeg kører derfor bare herhen, for her ved jeg, at hvis man er lidt tålmodig, kan man få en plads, siger hun.