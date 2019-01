Dystert: Sort kiste som protest mod lukning

AALBORG: Tidligt nytårsdag mødte en gruppe af Vestbyens borgere op for igen at markere deres utilfredshed med lukningen af Haraldslund Bibliotek. Gruppen havde medbragt en sort kiste fyldt med bøger, der skulle illustrere deres opfattelse af politikernes beslutning.

Kisten blev anbragt foran Haraldslund og der blev - som ved en rigtig begravelse - lagt bårebuketter og blomster på kisten.

– Her ligger kulturen

- Her ligger kulturen i Haraldslund. Men vi kan stadigvæk nå at redde den, lød det fra én af de fremmødte.

I et Facebook-opslag opfordrer gruppen alle vestby-borgere til at tage pyntegran fra julen, slatne nytårsbuketter eller potteplanter i overskud og lægge ved kisten foran Haraldslund, for således at ”markere vores store sorg over udsigten til at miste litteraturen i Haraldslund”, lyder det i opslaget.

Borgere har ikke opgivet

Gruppen af vestby-borgere, der har samlet sig omkring bevarelsen af Haraldslund Bibliotek, har dog ikke tænkt sig at sænke kisten i graven selv. De har derimod flere ideer i ærmet til flere happenings i den kommende tid, afslører de.

- Vi har ikke opgivet kampen for Vestbyens bibliotek og samlingspunkt, siger Carsten Carner Christensen fra borgergruppen, der på Facebook hedder ”Bevar Haraldslund Bibliotek 2.0”.