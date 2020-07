Efter 15 år på topplan: AaB-legende stopper

AALBORG:Han har spillet mange forskellige pladser på AaBs superligamandskab, men nu er det slut. Spilleren på det nuværende AaB-superligahold med flest kampe - Patrick Kristensen - stopper karrieren.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Patrick Kristensen har repræsenteret AaB, siden han som ungdomsspiller kom til klubben i 2000 fra partnerklubben Storvorde Sejlflod Boldklub. Han har kontraktudløb 31. juli 2020.

Det er således en klublegende, der om få dage forsvinder fra dagligdagen på anlægget på Hornevej – Patrick Kristensen fik i oktober 2005 som 18-årig sin debut for Hele Nordjyllands Hold.

AaB’s sportschef Inge André Olsen siger i pressemeddelelsen:

- Det er tydeligt at mærke, at Patrick er og har været en vellidt spiller i AaB, og han har i næsten 15 år været en fortræffelig repræsentant for klubben – både på og uden for banen.

- Alene Patricks kampantal for AaB er imponerende, og når man så kan krydre det med to danske mesterskaber og en pokaltitel, så taler karrieren sit eget tydelige sprog, fortsætter Inge André Olsen.

- Vi har stor respekt for, at Patrick nu ønsker at gå en ny vej med sit liv, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden, siger Inge André Olsen.

33-årige Patrick Kristensen, der tidligere i karrieren blev noteret for 18 U-landskampe for Danmark, har henover det seneste halve års tid truffet beslutningen om et fodboldmæssigt karrierestop:

- Det er selvfølgelig ikke den nemmeste beslutning at tage, men efter grundige overvejelser ikke mindst i Covid19-pausen er jeg nået frem til, at timingen er den rette nu, lyder det fra AaB-legenden.

- Jeg har haft masser af uforglemmelige oplevelser, gode holdkammerater og trænere og nydt stor opbakning fra fansene, og jeg vil sige dem alle en stor tak. Men tiden for mig er nu kommet til at forfølge en ny karriere i det civile erhvervsliv, konstaterer Patrick Kristensen.

- Med mine i alt 20 år i klubben har AaB også været med til at uddanne mig som menneske, og jeg håber, at man også i tiden fremover vil fastholde den kultur, som jeg mener, er en kæmpe styrke og noget helt unikt, og selvfølgelig vil jeg også i fremtiden følge AaB’s ve og vel, lyder det afslutningsvis fra Patrick Kristensen.

Kun ni spillere har i AaB’s 135-årige historie overgået Patrick Kristensens foreløbige 367 officielle kampe for klubben, ligesom det også er blevet til 11 scoringer i AaB-trøjen.

Med spilletid i sæsonens to sidste kampe kan Patrick Kristensen nå op på en delt niendeplads på AaB’s All Time-liste med i givet fald samme kampantal som en anden klublegende i AaB Søren Thorst.

I forbindelse med sæsonens sidste hjemmekamp torsdag aften mod FC København vil der blive taget afsked med både Patrick Kristensen og Søren Tengstedt, ligesom Jacob Rinne vil blive hyldet for sit nylige 100 kamps jubilæum. Samme hyldest vil tilfalde Jores Okore, der mod FCK kan spille sin jubilæumskamp nummer 100 for AaB.