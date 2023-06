Efter 20 år lukker Dorthe sin butik: - Jeg orker ikke mere

AALBORG:Filuca V på Nørregade havde udsigt til at fejre 20-års jubilæum til oktober, men nu har Dorthe Vestergaard, indehaver af dametøjsbutikken, valgt at trække stikket.

Og selvom det var en stor beslutning at sige farvel til butikken, som hun betragter som sit barn, var tiden inde.

- Jeg orker ikke mere. De seneste tre år har været kaos på grund af corona, krig og inflation, og omsætningen har været nedadgående, siger Dorthe Vestergaard og peger på usikkerhed og nye tøjbehov hos forbrugerne som to væsentlige grunde.

- Hvis jeg vidste, at der ville komme gang i butikslivet igen om et eller to år, havde det været noget andet. Men jeg mangler simpelthen troen på det, og det har været meget demotiverende, tilføjer hun.

Dorthe Vestergaard, indehaver af Filuca V, har valgt at lukke butikken, som er opkaldt efter hendes datter. Foto: Jannie Strand

Ser frem til forandring

Meddelelsen om, at Dorthe Vestergaard snart langer det sidste stykke tøj over disken i Filuca V, blev offentliggjort onsdag aften på butikkens sociale medier.

- Det er ikke en beslutning, jeg har truffet henover natten, men jeg har heller ikke brugt lang tid på at tænke over det. Det eneste tidspunkt, hvor jeg havde det lidt svært, var i øjeblikket, jeg postede opslagene.

I disse dage holder Filuca V et stort ophørsudsalg, og det betyder stor travlhed i butikken og på webshoppen. Derfor har Dorthe Vestergaard ikke haft tiden til at gøre sig så mange tanker.

- Det eneste, jeg kan fortælle lige nu, er, at jeg ser frem til ikke at skulle bruge så meget energi på at arbejde hele døgnet i alle ugens dage. Jeg synes ikke, det giver mening i forhold, hvad jeg har fået ud af det, siger hun og fortsætter:

- Jeg har stort set ikke noget liv ved siden af butikken. Jeg har haft følelsen af at være stresset, hvis jeg laver noget efter arbejde, fordi jeg eksempelvis burde svare kunder.

- Nu glæder jeg mig til at have tid til mine veninder og danne nye relationer, lyder det fra Dorthe Vestergaard. Foto: Jannie Strand

Kærligheden til unikke ting

Indtil videre har Dorthe Vestergaard valgt at blive i Aalborg, primært på grund af sin datter, som Filuca V er opkaldt efter.

I 2003, hvor hun for første åbnede dørene op til Filuca V, var visionen at skille sig ud fra byens kædebutikker ved at sælge håndplukket, unikt tøj.

Og hun håber at kunne fortsætte med at udvælge og købe ting af god kvalitet, som skiller sig ud – enten indenfor mode eller bolig.

- Min drøm er at blive indkøber, fordi det er en del af mit job, som jeg virkelig har elsket. Jeg synes, jeg har formået at skabe mit eget univers og har sans for at finde unikke og anderledes ting.

- Uanset, hvad jeg kommer til at arbejde med, er det vigtigt for mig at have indflydelse og have mulighed for at præge stilen, siger Dorthe Vestergaard og tilføjer, at hun kommer til at savne sit univers og specielle forhold til kunderne.