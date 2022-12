Efter 25 år: Vellidt varehuschef rykker syd for fjorden til større butik

BRØNDERSLEV:Lægger man de tre perioder sammen, hvor Søren Flodgaard har arbejdet i Føtex i Brønderslev, så er han ved at ramme sit 25 års jubilæum, men kunder og ansatte skal snart sige farvel til varehuschefen: 1. februar rykker han syd for fjorden for at blive varehuschef i Føtex i Slotsgade i Aalborg.

Et smut i Bilka

- Jeg er jo en mand i min bedste alder, og nu har lejligheden budt sig, så jeg kan prøve kræfter med noget andet - og det glæder jeg mig til, lyder det fra Søren Flodgaard, der var kolonialchef i Føtex i Brønderslev fra 1991 til 1993.

Herefter var han med til at åbne Bilka i Esbjerg som afdelingschef, inden han vendte retur til Føtex i Brønderslev, hvor han var varehuschef i 11 år. Så gik turen til Nørresundby, hvor han var med til at starte Føtex i Vestergade op fra scratch. Siden 2011 har han så igen været varehuschef i Føtex i Brønderslev, der i mellemtiden flyttede adresse fra Mejlstedgade til Østergade.

Større end Brønderslev

Det bliver en Føtex med en anden profil, der venter i Aalborg:

- Det er en anden type butik. I Føtex i Brønderslev har vi mange vognkunder, mens der er flere kurvekunder i Aalborg, hvor det lidt er en strøgbutik.

Arealmæssigt er butikken i Aalborg større end den i Brønderslev, men ifølge Søren Flodgaard er omsætningen dog ret sammenlignelig.

Lokale fingeraftryk

Lokalt har Søren Flodgaard forsøgt at sætte et positivt aftryk i sin tid i Brønderslev.

Han har været med til at sætte gang i Vores By - en paraply over lokale aktiviteter og initiativer - samt Nordjysk Vinfestival i Brønderslev.

Desuden har han hjulpet BI (Brønderslev Idrætsforening) med at søge omkring 400.000 kroner hjem til idrætsfaciliteter fra Salling Fondene.

Selv via flaskeautomaten i Føtex i Brønderslev kan kunderne donere deres pant til den lokale idrætsforening.

Søren Flodgaard tilbragte de første 20 år af sit liv i Kolding, men bortset fra en afstikker til Bilka i Esbjerg, har han boet og arbejdet i det nordjyske resten af tiden.

Søren Flodgaard afløses af Kim Eugen Pfanner, der kommer fra en stilling som varehuschef i Føtex Nørresundby.