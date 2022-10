Efter årelang strid: Køber mastodont ud af nordjysk fabrik

LANGHOLT:Kartoffelmelfabrikken AKV Langholt har købt den amerikanske råvaregigant Cargill ud af den fælles stivelsesforretning - Cargill-AKV I/S.

Det skriver landbrugsavisen.dk.

- Med opkøbet er vi i stand til yderligere at styrke vores andel i den globale kartoffelstivelsesindustri. Vi ser frem til at tage kontrol over vores egen fremtid til gavn for AKV’s kunder, medarbejdere og landmænd, udtaler Jørgen Christian Skeel, bestyrelsesformand i AKV Langholt, ifølge Landbrugsavisen.

Opkøbet kommer efter flere år, hvor der har været stor uenighed mellem de to forretningspartnere.

Samarbejdet om Cargill-AKV I/S begyndte tilbage i 2018, hvor man investerede 150 millioner kroner i en udvidelse af produktion af forædlede stivelser til fødevare, men salget gik slet ikke som forudsat i forretningsplanerne.

AKV Langholt er ejet af 181 andelshavere, der også levere kartofler til fabrikken. Arkivfoto: Hans Ravn

Uenighed om værdien

Siden 2019 har de to parter derfor ligget i strid om selskabet.

I det seneste regnskab fra AKV Langholt - offentliggjort i juni - skriver selskabet således:

"Driftsresultatet i Cargill-AKV I/S anses for dybt utilfredsstillende grundet den utilstrækkelige værdiskabelse i selskabet, herunder ikke mindst det manglende salg af de fysisk modificerede stivelser til fødevareindustrien."

Uenigheden mellem de to selskaber har bundet i værdien af det fælles selskab og selvom der var været forhandlinger i flere år, er det ikke lykkedes at finde en løsning.

I det seneste regnskab er man heller ikke videre optimistisk.

"På nuværende tidspunkt forventes en afklaring ultimo 2022, men tidspunktet er fortsat behæftet med markant usikkerhed."

Men nu er flere års mareridt, med markante underskud i det fælles selskab - og dermed tab til AKV Langholt - slut.

Overtagelsen af Cargills halvdel af selskabet har effekt fra 7. oktober.

"AKV vil i løbet af de næste par uger tage kontakt til de relaterede kunder med henblik på at planlægge og koordinere overgangen," lyder det ifølge Landbrugsavisen fra AKV Langholt.

Verdens største

Amerikanske Cargill er verdens største landbrugsselskab.

Selskabet har 155.000 ansatte og er til stede i 70 lande. Forretningen dækker over blandt andet handel, indkøb og engrosvirksomhed med korn og andre jordbrugsvarer. Herudover er de indenfor transport, handel med energi og stål samt produktion af fødevareingredienser som stivelse, glukose og vegetabilske olier.

Selskabet har hovedkvarter i Minnesota, er grundlagt i 1865 og er det største privatejede selskab i USA.

Har samarbejdet i 35 år

AKV-Langholt har siden 1987 samarbejdet med Cargill om at producere og sælge kartoffelstivelse til den globale papirindustri.

Og i 2018 udvidede man så samarbejdet med det fælles selskab, der skulle producere og sælge stivelser til fødevareindustrien.

Cargill-AKV I/S offentliggør ikke regnskab. I regnskabet for AKV Langholt, som selskabet offentliggjorde i juni, er overskuddet på 41,5 millioner kroner, mens det året før var på 23,9 millioner kroner.

Hvilket betegnes som "tilfredsstillende". Dog er der utilfredshed med det fælles selskab.

"Konsekvensen af det svigtende salg i Cargill-AKV I/S er et markant underskud i regnskabsåret for dette selskab. Der skal et væsentligt større salg og dermed indtjening til, før de nye fysisk modificerede stivelser til fødevarer kan betale afskrivningerne på det store produktionsanlæg."

Egenkapitalen i AKV Langholt er på 264,8 millioner kroner.

AKV Langholt ejes af 181 landmænd, der også leverer kartofler til fabrikken.