Efter afsløring: Nu kræver styrelse svar fra Aalborg Kommune

AALBORG:Ankestyrelsen beder nu Aalborg Kommune om en udtalelse i forbindelse med Nordjyskes afsløringer af, at kommunen har betalt næsten en kvart million kroner for en velkomstreception for 3F.

I en henvendelse, som Nordjyske er kommet i besiddelse af, beder styrelsen om en udtalelse fra Aalborg Kommune.

- Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag, står der i henvendelsen, skriver Ankestyrelsen.

Aalborg Kommune har fået en frist på fire uger.

Ville melde sig selv

Borgmester Thomas Kastrup Larsen har tidligere udtalt, at han selv var klar til at melde kommunen til tilsynet, men efter et møde med Økonomiudvalget besluttede politikerne at lade kommunens egne jurister lave en vurdering af sagen først.

Ræsonnementet var, at hvis kommunens egne jurister også vurderede, at kommunen havde handlet i strid med loven, så var det ikke nødvendigt at få Ankestyrelsen til at vurdere sagen.

Men nu har Ankestyrelsen altså valgt at gå ind i sagen af egen drift.

I strid med reglerne

Nordjyske har de seneste uger afdækket, hvordan Aalborg Kommune i 2019 stik mod egne retningslinjer betalte 222.249 kroner for en velkomstreception for 3F i forbindelse med deres kongres i byen.

Onsdag kom det frem, at kommunen også betalte 225.000 kroner i markedsføringstilskud til AKKC i forbindelse med 3Fs kongres i byen i 2016.

Flere eksperter har i Nordjyske kritiseret forløbet omkring velkomstreceptionen i 2019, og Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vurderede, at det kunne være i strid med loven.

- Udtrykt på den måde, at jeg ikke mener, de holder sig indenfor kommunalfuldmagtsreglerne, sagde Roger Buch.

- Kommunalfuldmagtsreglerne er ikke lov, men baseret på praksis, men at bryde dem svarer til at bryde loven.

Ansvaret ligger hos eventchefen

Søren Thorst, der er eventchef i Aalborg Kommune, har tidligere forklaret i Nordjyske, at det var ham, der sammen med vicekommunaldirektøren besluttede at betale for velkomstreceptionen i 2019.

Det var også hans afdeling - Aalborg Events - som betalte markedsføringstilskuddet i 2016.

Nordjyske har den seneste uge forsøgt at få en kommentar til udviklingen i sagen fra Søren Thorst, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.