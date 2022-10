Efter afsløring: Nu vil Aalborg Kommune gennemgå alle udbetalinger

AALBORG:Politikerne i Aalborg Kommunes Økonomiudvalg blev mandag enige om, at Aalborg Kommune i samarbejde med revisionen skal gennemgå alle eventudgifter på over 50.000 kroner siden 2015.

Beslutningen kommer efter, at Nordjyske i en række artikler, har beskrevet, hvordan Aalborg Kommune har håndteret to events for fagforeningen 3F.

- Vi tager i Økonomiudvalget kritikken alvorligt og har derfor valgt, at der skal laves serviceeftersyn af rammerne. Vi skal have undersøgt det fulde billede og igangsætter derfor et samarbejde mellem Aalborg Kommune og revisionen, som ser på alle bilag. Vi får også undersøgt alle posteringer over 50.000 kr. fra den 1. januar 2015 og frem til i dag," siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

Rent praktisk vil kommunen gennemgå følgende:

- Afdækning af problemernes omfang (via gennemgang af alle posteringer over 50.000 kr. indenfor Aalborg Events, Markedsføring og lignende (under Økonomi og Erhverv) fra 1. januar 2015 og frem.

- Præcisering og tydeliggørelse af kravene til dokumentation for afholdte udgifter.

- Vurdering af om der er dele af opgaveløsningen, der strider mod de gældende retlige rammer.

Opdateres ...