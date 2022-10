Efter afsløring: Nu vil Aalborg Kommune gennemgå alle udbetalinger

AALBORG:Politikerne i Aalborg Kommunes Økonomiudvalg blev mandag enige om, at Aalborg Kommune i samarbejde med revisionen skal gennemgå alle eventudgifter på over 50.000 kroner siden 2015.

Beslutningen kommer efter, at Nordjyske i en række artikler, har beskrevet, hvordan Aalborg Kommune har håndteret to events for fagforeningen 3F.

- Vi tager i Økonomiudvalget kritikken alvorligt og har derfor valgt, at der skal laves serviceeftersyn af rammerne. Vi skal have undersøgt det fulde billede og igangsætter derfor et samarbejde mellem Aalborg Kommune og revisionen, som ser på alle bilag. Vi får også undersøgt alle posteringer over 50.000 kr. fra den 1. januar 2015 og frem til i dag," siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

Aalborg Kommune vil gennemgå følgende: Afdækning af problemernes omfang (via gennemgang af alle posteringer over 50.000 kr. indenfor Aalborg Events, Markedsføring og lignende (under Økonomi og Erhverv) fra 1. januar 2015 og frem. Præcisering og tydeliggørelse af kravene til dokumentation for afholdte udgifter. Vurdering af om der er dele af opgaveløsningen, der strider mod de gældende retlige rammer. Aalborg Kommune

Arbejder i to spor

I 2019 valgte Aalborg Kommune stik mod egne retningslinjer at betale for en velkomstreception for 3F. Sagen har været diskuteret en del de seneste uger, og det har fået Ankestyrelsen til at tage sagen op af egen drift.

Det betyder, at Aalborg Kommune i øjeblikket arbejder på en vurdering af sagen, hvor det kan vise sig, at kommunen har handlet i strid med kommunalfuldmagten.

Sagen bliver indlemmet i gennemgangen, som derudover også vil se nærmere på de øvrige udgifter over 50.000 kroner og i et andet spor gennemgå kommunens manglende dokumentation af bilag.

Borgmesteren erkender, at der kan dukke flere sager op i forbindelse med gennemgangen,

- Jeg tror, der vil komme nogle ting i forhold til repræsentationsudgifter, og hvad der har været fornuftigt og rimeligt at bruge på det, men jeg vil ikke komme ind på de enkelte ting, man finder, før vi har det samlede overblik, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Kommune forventer, at gennemgangen af sagerne er klar i starten af december, hvor Økonomiudvalget mødes igen.