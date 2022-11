Efter afsløring: Nu vender borgmesteren på en tallerken

AALBORG:Som Nordjyske kunne afsløre torsdag, er Aalborg Kommunes revision af deres eventafdeling ikke så tilbundsgående, som man kunne få indtrykket af.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at man ville kigge på "alle bilag", men Nordjyske kunne afsløre, at kommunen kun bad Deloitte om at gennemgå en enkelt medarbejders kreditkortforbrug.

Det betød blandt andet, at en restaurantregning på 9.707 kroner ikke blev sendt til revisionen, fordi Aalborg Kommune selv ville gennemgå de øvrige medarbejderes repræsentationsudgifter.

Men nu vil borgmester Thomas Kastrup-Larsen have revisionen til at gennemgå samtlige bilag.

- Jeg synes, det er mest fornuftigt, at vi nu får gennemgået det hele, siger Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske.

Sender bilagene nu

Derfor sender kommunen nu samtlige kreditkortbilag fra medarbejdere i Aalborg Event til revisionen.

- Der skal ikke være tvivl om, hvorvidt det her er blevet ordentligt undersøgt, siger kontorchef for Juridisk Kontor i Økonomi og Erhverv, Freddy Falk.

Ifølge kontorchefen er det for tidligt at sige, om det får betydning for, om revisionen er færdig 5. december, hvor resultaterne skal præsenteres for økonomiudvalget.

Var ikke tydelig nok

Aalborg Kommune udsendte en pressemeddelelse i slutningen af oktober i forbindelse med, at Økonomiudvalget havde besluttet at igangsætte revisionen.

I den blev borgmesteren citeret for at sige, at revisionen ville gennemgå "alle bilag", men det var en forkert formulering, forklarer han nu.

- Det var planen, at revisionen skulle gennemgå de store udgifter over 50.000 kroner og eventchef Søren Thorsts kreditkortforbrug. Ønskede de yderligere, så ville vi selvfølgelig udlevere det, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Så formuleringen i pressemeddelelsen var ikke tydelig nok, for det var det, som blev aftalt på det udvidede økonomiudvalgsmøde.