Efter afsløring: Rådmand indkalder til hastemøde

AALBORG:Nuuradiin Hussein (S), rådmand for Job og Velfærd i Aalborg Kommune, går nu i offensiven efter Nordjyskes afsløring tirsdag.

Rådmanden har indkaldt medlemmerne i Job og Velfærdsudvalget til møde onsdag for at diskutere, hvordan oplysninger om sagsbehandlingen i hans forvaltning er blevet lækket til pressen.

- Mødet drejer sig om den sag, som er i avisen i dag (tirsdag red.). Vi er blevet opmærksomme på, at et notat er kommet ud til pressen, og ifølge vores jurister indeholder en del af notatet personhenførbare oplysninger. Det skal vi drøfte, hvordan vi skal håndtere, siger Nuuradiin Hussein.

- Det er vigtigt, fordi det er borgernes retssikkerhed, der er på spil her.

Er det noget, du værner om?

- Ja, det er det.

Peger pilen væk fra sig selv

På baggrund af notatet kunne Nordjyske tirsdag afsløre, at Nuuradiin Hussein flere gange har fastholdt, at en rådgiver i hans forvaltning skulle fjernes fra en børnesag, selv om der ingen faglige begrundelser var for at skifte rådgiveren.

Noget som to eksperter vurderer, kan være ulovligt.

Nuuradiin Hussein har dog i første omgang valgt ikke at fokusere på sin egen rolle i sagen, men har i stedet bedt juristerne i sin forvaltning om at koncentrere sig om det lækkede notat.

- Det, jeg har gjort vores jurister opmærksomme på, er, at I (Nordjyske red.) er i besiddelse af det fulde notat.

Men to eksperter peger på, at du kan have brudt loven i forbindelse med den her sag. Har du bedt juristerne i din forvaltning om at vurdere det?

- Hvorfor skulle jeg gøre det? Det forstår jeg ikke, siger Nuuradiin Hussein.

Så du har ikke bedt dem om at kigge på din rolle i sagen?



- Nej. For jeg mener ikke, jeg har begået noget ulovligt eller forkert. Det, jeg har gjort, ville jeg gøre igen i morgen.

Lukket dagsorden

Det er ikke meget offentligheden kan få at vide om det hasteindkaldte møde i Job- og Velfærdsudvalget.

Dagsorden for Job- og Velfærdsudvalgets møde 15. marts 2023 Aalborg Kommune

På dagsordenen er der kun lukkede punkter, så man kun kan se overskrifterne på de ting, politikerne skal diskutere.

Mødet foregår onsdag klokken 15.00.