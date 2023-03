Efter afsløringer: Nu vil Aalborg Kommune skjule udgifter for borgerne

AALBORG:- Hvis der er fejl, så skal der rettes op på det.

Så klart sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) det, da han i november blev præsenteret for Nordjyskes afsløring af, at repræsentationsudgifterne på kommunens hjemmeside slet ikke stod mål med virkeligheden.

Efter at have gennemgået udgifterne kunne Nordjyske afsløre, at alene eventchef Søren Thorsts forbrug på restauranter og værtshuse i enkelte år var højere end de samlede offentliggjorte repræsentationsudgifter for hele borgmesterens forvaltning.

Derudover viste det sig, at ingen af de udgifter var medregnet i kommunens opgørelse.

Aalborg Kommune har siden december arbejdet på at finde en løsning på, at få tallene på hjemmesiden til at stemme overens med virkeligheden.

Og borgmesterens forvaltning, Økonomi og Erhverv, har nu foreslået Økonomiudvalget, at man bedst løser problemet ved at stoppe med at offentliggøre udgifterne overhovedet.

Et, to eller tre

Forvaltningen argumenterer for, at offentliggørelsen af udgifterne skabte debat, fordi der i offentligheden er en anden opfattelse af, hvad der er repræsentationsudgifter, end den man bruger i kommunen.

Derfor opstiller forvaltningen tre scenarier for, hvad man kan gøre.

Den første mulighed er helt at fjerne repræsentationsudgifterne på hjemmesiden. Det har ifølge forvaltningen den fordel, at man samtidig sparer den arbejdstid, som er forbundet med offentliggørelsen.

Løsning to er at fortsætte med at gøre som hidtil og klart definere, hvilke repræsentationsudgifter, der er tale om.

Den tredje og sidste løsning er at udvide kommunens definition til også at omfatte restaurationsudgifter. Det medfører dog mere arbejde, fordi der er flere udgifter, der skal kontrolleres.

Derfor foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget går med løsning ét og helt stopper med at offentliggøre repræsentationsudgifterne, fordi det ikke er et krav fra myndighederne.

Vingaver og to restaurantbesøg

Nordjyske har fået aktindsigt i udgifterne som borgmesterens forvaltning har medregnet som repræsentation. Størstedelen er vingaver i forbindelse med receptioner, runde fødselsdage og lignende.

Kun to gange fra 2015 til 2021 har forvaltningen medtaget udgifter på restauranter.

Men det stemmer ikke overens med de oplysninger, kommunen har offentliggjort i forbindelse med deres revision af eventområdet.

I forbindelse med konklusionen skrev Deloitte blandt andet:

"Eftersynet viser også, at der har været en arbejdsmetode og kultur, hvor niveauet og omfanget for pleje af samarbejdsrelationer og repræsentation ikke har fulgt med tiden."

Undersøgelsen endte med at eventchef, Søren Thorst, modtog en advarsel for ikke at have fulgt kommunens retningslinjer for brug af sit kommunale kreditkort. I den forbindelse skrev kommunen på sin hjemmeside.

- Herudover er det aftalt, at Søren Thorst i to tilfælde, hvor forplejningen ved repræsentationsmøder har været højere end, hvad man har vurderet ville være rimeligt, tilbagebetaler de afholdte udgifter.

Og i hvert fald den sidste formulering er en fejl, erkender kommunaldirektør, Tommy Christiansen.

- Det er forkert formulering, siger han med henvisning til ordet "repræsentationsmøder". For ifølge Aalborg Kommune, var der slet ikke tale om repræsentationsudgifter i de tilfælde, der har været omtalt med Søren Thorst.

Og netop derfor mener kommunaldirektøren, at det er en god idé at stoppe med at offentliggøre udgifterne, fordi der er en uoverensstemmelse mellem, hvad offentligheden og kommunen betragter som repræsentationsudgifter.

- Jeg kan godt forstå, hvis almindelige mennesker betragter det som repræsentationsudgifter, hver gang man er ude at spise. Men det er det bare ikke. Hvis det er koblet op på en bestemt opgaveløsning, så er det ikke repræsentation i den forstand, siger Tommy Christiansen.

Ingen udregninger

I indstillingen står der, at man sparer tid ved ikke at offentliggøre oplysningerne, med kommunaldirektøren ved ikke, hvor lang tid, man bruger på det i dag.

- Det har vi ikke en opgørelse over, siger han.

Ved I, hvor lang tid, I skal bruge på at offentliggøre udgifterne, hvis I skal medregne en bredere definition af repræsentations- og restaurantudgifter?

- Nej, men vi forholder os til, at det vil kræve ekstra arbejdsgange.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar for borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). Han ønsker ikke at udtale sig før efter mødet i Økonomiudvalget.