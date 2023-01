Efter bakterier i drikkevandet: Det har været en dyr omgang

SULSTED:Som de sidste behøver forbrugerne ved Gl. Sulsted Vandværk ikke længere koge deres drikkevand, hvis de vil være helt sikre på ikke at blive syge.

Tirsdag meddelte Aalborg Kommune, at forbrugerne ved det lille vandværk ikke længere er omfattet af den anbefaling om at koge drikkevandet, som Styrelsen for Patientsikkerhed 30. november gav fem lokale vandværker under Hammer Bakker Forsyningsselskab, efter at der var fundet coliforme bakterier - ikke at forveksle med E.coli-bakterier - i drikkevandet.

De fem vandværker var Grindsted Vandværk, Uggerhalne Vandværk, Gl. Sulsted Vandværk, Vestbjerg Vandværk og Sulsted Stationsby Vandværk. I første omgang blev også forbrugere tilknyttet Vodskov Vandværk anbefalet at koge deres drikkevand, men den anbefaling blev siden fjernet.

Tirsdag står det så klart, at Gl. Sulsted Vandværk som det sidste af de seks vandværker ikke længere er omfattet af kogeanbefalingen, oplyser Aalborg Kommune.

- Det er en stor lettelse, for det var været en dyr omgang. Vi har skyllet en forfærdelig masse vand ud for at rense rørene, og jeg har i hvert fald set fire regninger på hver 11.000 kroner for analyser af vandet, siger Helge Ziegler, formand for Gl. Sulsted Vandværk med 240 tilknyttede forbrugere.

Allerede 1. december meddelte Aalborg Kommune, at kilden til bakterieforureningen sandsynligvis stammede fra en utæthed i rentvandstanken. Det er siden blevet bekræftet, og ifølge Helge Ziegler er samme tank nu lukket og erstattet med en i rustfri stål.

Siden 8. december har anbefalingen om at koge drikkevandet kun omfattet forbrugerne tilknyttet Gl. Sulsted Vandværk, som blev grundlagt i 1938.

Ifølge Helge Ziegler skyldes det, at vandet til forbrugerne i Vestbjerg og Sulsted Stationsby går igennem ledningsnettet hos det vandværk, han er formand for.

- Og så har vi selv nogle forbrugere i det område med nogle temmelig lange stikledninger, og det har været problemet, for det har været op ad bakke at få alle de rør rene, konstaterer han.

Selv om oplevelsen har været kostbar, så er det ikke noget, der truer vandværkets økonomi. Alligevel håber Helge Ziegler på, at Hammer Bakker Forsyningsselskab har en forsikring, der kan være med til at dække de uforudsete udgifter.