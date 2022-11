109 år gammel restaurant har rygende travlt efter brand

AALBORG:Da Michelle Krzyrosiak Poulsen skrev på Facebook, at der til Mortens Aften var ledige borde på Kystens Perle, havde hun ikke regnet med, at hun skulle tale i telefon med folk, som troede, at det gamle spisested var brændt ned - og dermed lukket.

- Folk har ikke rigtig kunne finde ud af, om vi er her eller ej.

9. maj brændte taget på det 109 år gamle spisested i Vestre Bådehavn, men bare 12 dage efter ulykken, var Kystens Perle klar til at modtage gæster igen. Genåbningen har dog ikke været lige til, fortæller Michelle Krzyrosiak, men nu ser det ud til være vendt.

Michelle Kzryrosiak Poulsen, der er tjener på Kystens Perle, går en travl tid i møde. Foto: Martin Damgård

To dage efter annonceringen af ledige borde til Mortens Aften var der booket fuldt hus, og lørdag aften var alt optaget igen.

- Jeg har forsøgt at finde ud af, om der sker noget specielt i Aalborg denne weekend, men det gør der faktisk ikke.

Tager energikrisen roligt

At julemåneden nærmer sig kan have en indflydelse på de mange bordreservationer, anerkender Michelle Krzyrosiak Poulsen. Omvendt har folk færre penge mellem hænderne, og det har de også kunnet mærke den seneste tid på Kystens Perle.

- Allerede i august begyndte vi at mærke, at folk tænker mere over, hvornår de går ud og spiser.

Energipriserne og inflationens greb har dog ikke været så hård om Kysten Perle, som det har for andre i restaurationsbranchen, mener Michelle Krzyrosiak Poulsen. Derfor har de på Kystens Perle ikke sat priserne op - og de kommer heller ikke til det, fastslår hun.

Brede smil og højt humør er en vigtig ingrediens på Kystens Perle. Foto: Martin Damgård

- Vi holder fast i det, vi altid har stået inde for: God atmosfære og hyggelig service.

- Det bedste, vi kan gøre, er at få folk til at gå grinene ud herfra, siger hun og smiler.

Går travl måned i møde

Om lidt er det jul. Det betyder, du fra fredag 25. november kan spise julefrokost og julebuffet på Kystens Perle, men weekenderne i december er allerede så godt som bookede, fortæller Michelle Krzyrosiak Poulsen.

- Vi har også allerede måttet afvise flere selskaber.

Sådan har det ikke været de andre år. Som noget nyt har flere virksomheder henvendt sig med selskaber på op mod 70 mennesker, men da Kystens Perle kun rummer 58 indendørs siddepladser, har det ikke kunnet lade sig gøre, fortæller Michelle Krzyrosiak Poulsen.

Efter julen forventer hun dog, at der kommer til at være færre gæster i de gamle lokaler på Bådhavnsvej 10.

- Men det skal vi nok komme igennem. Det er jeg slet ikke nervøs for.

Kystens Perle