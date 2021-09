Efter Cannes-kritik: Nu skal rejse- og møderegler gennemgås

AALBORG:Efter den hårdhændede kritik af Aalborg Kommunes årlige deltagelse i den internationale ejendomsmesse, MIPIM, i Cannes, er politikerne i magistraten blevet enige om, at forvaltningen skal gennemgå de gældende rejse- og møderegler, så man kan drøfte en eventuel justering i det byråd, der nedsættes efter kommunalvalget.

- Der har jo været en debat i forhold til rejserne til Cannes og MIPIM, og derfor synes vi på den baggrund, at det vil være fornuftigt at få kigget på, om der er nogen ting, der skal justeres. Men i og med, at det er så kort tid tilbage af den her byrådsperiode, så var forslaget - og det var alle i magistraten enige om - at det bliver det nye byråd og den ny magistrat, der kommer til at tage stilling til det her og drøfte det, forklarer borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)

Selvom en del af kritikken - udover prisen for hotelophold - blandt andet har gået på, at deltagerne i messen - herunder borgmesteren, rådmanden for by- og landskab og Aalborgs stadsarkitekt - har drukket alkohol på skatteydernes regning, er det ikke på forhånd defineret noget bestemt, der skal være fokus på i den ny gennemgang.

- Men man skal kigge på, hvad der ligger af forskellige rejseregler i andre kommuner, og hvordan de håndterer det. Det er jo otte år siden, vi har kigget på området sidst, og derfor gør vi det på den måde, tilføjer Kastrup- Larsen.

Ifølge stadsarkitekt Peder Baltzer, som Nordjyske talte med for nylig, har Aalborg Kommune allerede før den nuværende kritik besluttet at droppe at deltage i flere messer i Cannes, og derfor kommer en eventuel ændring af de nuværende rejseregler kun til at gælde for andre udlandsrejser.

- Det at der er en debat omkring de ting, som kommunen foretager sig - både i forhold til at tiltrække investorer og til rejser og sådan nogle ting - det er jo helt fair. Og nu skaber vi så en mulighed for, at det fremtidige byråd kan få diskuteret det her og få truffet en konklusion, siger Thomas Kastrup-Larsen.