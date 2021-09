Efter corona: Så mange biler kører dagligt gennem tunnelen

AALBORG/NØRRESUNDBY:Et uheld i Limfjordstunnelen og straks dannes der køer, så trafikken mere eller mindre bryder sammen - ikke bare i den tid, det tager at få fjernet de havarerede biler, men også i den efterfølgende tid, det tager at få afviklet de opståede køer efter et uheld.

Det betyder, at mange mennesker utålmodigt sidder i kø i deres biler, og det giver et stort spild af timer.

I tiden med corona - siden 11. marts 2020 - og frem til nu har det bølget op og ned med antallet af biler, der passerer det nordjyske trafikknudepunkt. Mens de skrappeste restriktioner gjaldt, faldt trafikmængden gennem tunnelen betragteligt - og dermed også antallet af uheld og spildte timer for bilisterne i de lange køer.

Men nu - blot få uger efter at alle corona-restriktioner er ophørt - viser de nyeste trafiktal, som Vejdirektoratet har trukket ud for nordjyske.dk, at rekordmange bilister passerer Limfjordstunnelen.

Således er gennemsnitstallet for antallet af biler, der har passeret Limfjordstunnelen i september 2021 på hele 86.231 - det er det højeste tal overhovedet siden januar 2019, som Vejdirektoratets udtræk for nordjyske.dk gælder.

Til sammenligning var tallet i de måneder med de skrappeste corona-restriktioner marts-april 2020 og januar 2021 helt nede på omkring 55.000 biler dagligt, som det fremgår af nedenstående grafik.

- Der er også årstids variationer i antallet af biler, der passerer tunnelen. Der kører altid flere biler i sommermånederne på grund af ferietrafikken, oplyser Niels Erik Moltved, der er projektleder i trafikstatistisk afdeling i Vejdirektoratet.

Han understreger, at tællingerne har svinget voldsomt med corona-restriktionerne, og at det derfor giver mest mening at sammenligne tal måned for måned og helst med 2019 og 2021, da gennemsnitstallene for 2020 svinger voldsomt alt efter restriktionerne.

Niels Erik Moltved forklarer, at trafiktællingerne foregår ved, at der ligger metalspoler i asfalten.

- Det er, ligesom hvis du fører en metalstang ind i et magnetfelt, så ændrer spændingen sig. Så når der kører en bil hen over spolerne, så ændre spændingen sig i metalspolerne sig, og så bliver bilen talt og registreret med længde, hastighed og tidspunkt, forklarer Niels Erik Moltved.

Så tallene for tællingerne er meget præcise.

Hos Nordjyllands Politi er man opmærksom på, at trafikken igen er steget.

- Men det er ikke min umiddelbare fornemmelse, at antallet af havarier og uheld er steget, her efter at de sidste corona-restriktioner er blevet ophævet, siger Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Karsten Højrup Kristensen kan følge med i alt, hvad der sker i Limfjordstunnelen via overvågningskameraer, der står i forbindelse med vagtcentralen på politigården. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er vagtcheferne ved politiet, der i deres vagtrum via overvågningskameraer kan følge med i trafikafviklingen i tunnelen og derfor får førstehåndskendskab til alle episoder - havarier såvel som uheld.

- Vi havde et par episoder mandag morgen i uge 38. Og det er jo i de såkaldte rush hours om morgenen fra halv syv til halv ni tiden og igen fra 15 til 17- tiden om eftermiddagen, at der er voldsomt pres på i Limfjordstunnelen, og derfor er det naturligt, at det også er der, uheldene sker, forklarer vagtchefen.

Karsten Højrup Kristensen understreger samtidig, at politiet er særdeles fokuserede på trafikafviklingen i tunnelen på grund af dens afgørende betydning for hele trafiksituationen i Nordjylland.

- Når der sker uheld, er vi nødt til af sikkerhedsmæssige årsager at afspærre en måske to vognbaner, og når så trafikken i tre spor skal ledes ind i et spor, så betyder det, at på bare en halv time vil der opstå 10 kilometer kø, lyder det fra vagtchefen.

Han kalder det tankevækkende, at de nyeste trafiktal fra Vejdirektoratet viser, at der kun få uger efter corona-restriktionernes ophør allerede sættes nye rekorder i antallet af biler, der passerer Limfjordstunnelen dagligt.

Samtidig understreger han, at politiet gør alt for efter et uheld at få trafikken normaliseret hurtigst muligt.

- Der er lavet specialaftaler med Falck og beredskabet om hurtig udrykning. Men når der er personskade, så er det det, der afgør, hvor lang tid det er nødvendigt at opretholde afspærringen. Der skal måles op og så videre, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Til gengæld er hans opfordring klar, hvis der kun er tale om buler:

- Så få taget 10 billeder og ud med de havarerede biler, hvis de selv kan køre derfra. Jo hurtigere folk kommer ud med deres havarerede biler, jo kortere tid skal andre bilister sidde i kø, lyder den kontante melding fra vagtchefen.