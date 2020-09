Efter coronatilfælde: Elever skal til virtuel eksamen

AALBORG:Coronatallet i Aalborg kommune er steget den seneste uge. Virussen har ramt en studerende på SOSU Nord i Aalborg. Den studerende skulle med resten af sit hold have været til afsluttende eksamen på onsdag. Den bliver nu afholdt virtuelt.

Selvom de studerende muligvis kunne have fået svar på deres test inden eksamen onsdag, har SOSU Nord alligevel valgt at melde ud, at den kommer til at foregå online.

- Det er gjort for at skabe så meget ro som muligt for eleverne, da det er ikke noget, der skal afgøres i sidste øjeblik. De skal vide det i så god tid som muligt, hvordan de skal forholde sig, siger direktør for SOSU Nord, Lene Kvist.

Indtil videre modtager de studerende hjemmeundervisning. SOSU Nord har tidligere haft et smittetilfælde på afdelingen i Hjørring. Erfaringer herfra samt retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne er årsagen til, at SOSU Nord har sendt eleverne hjem.

Dimission på fredag

De studerende afslutter deres forløb onsdag. Fredag skulle de modtage deres eksamensbevis på, at de nu er færdige. Men umiddelbart er dimissionen udskudt.

- ved at finde ud af, hvordan vi skal afvikle det. Det bliver nok ikke nu her på fredag. Det er sådan noget, vi skal til at finde ud af. Vores primære fokus var på at få styr på deres afsluttende eksamen i første omgang, siger direktør Lene Kvist.

Virtuelle eksaminer har SOSU Nord gode erfaringer med, fra da landet lukkede ned i foråret. Her blev flere eksaminer afholdt online med god succes.

- Tilbagemeldingen fra dengang var faktisk, at eleverne faktisk synes, det var en rar måde at gå til eksamen på, da de ikke var så nervøse, siger direktør Lene Kvist.