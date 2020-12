Efter flere bilbrande i Aalborg Øst: Er der en sammenhæng?

AALBORG:De seneste måneder er flere biler brudt i brand, mens de holdt parkeret på Aggersundvej og Feggesundvej i Aalborg Øst.

Det hele er noget mistænkeligt, men politiet kan ikke med sikkerhed sige, om der er tale om tilfældigheder, eller om der er en sammenhæng mellem brandene.

Første bilbrand var natten til 5. september, hvor tre biler udbrændte på Aggersundvej omkring klokken 03.30.

Natten til 10. oktober var den så gal igen. Her udbrændte fire biler på en parkeringsplads på Aggersundvej - igen omkring klokken 03.30.

Og i denne weekend stod tre biler på en parkeringsplads på Feggesundvej så i flammer.

Og den bilbrand er formentlig påsat med brandbare væsker, oplyser politikommissær Kenneth Rodam.

Selvom politiet kan have en formodning om, at de to øvrige bilbrande også var påsatte, så er der ikke noget der peger endegyldigt på, at der er en sammenhæng mellem de tre brande.

- Men vi kan ikke udelukke, at der kan være en sammenhæng, men vi har omvendt heller ikke fundet noget der viser, at der er en sammenhæng, siger politikommissæren.

Der er ingen videoovervågning på parkeringspladserne, og politiet har i det hele taget ikke meget at arbejde videre med i brandsagerne.

- Derfor vil vi meget gerne høre fra folk, der eventuelt har set noget eller kender noget til brandene, siger Kenneth Rodam.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.