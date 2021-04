Efter fund ved Limfjorden: Nu spærres området af

AALBORG:Der skal ryddes op – og det vil blive gjort hurtigst muligt. Sådan lyder meldingen fra miljø- og energirådmand Per Clausen (EL), efter kommunen selv har set nærmere på den eternit, der ligger langs vandet vest for Aalborg.

- Vi har besluttet os for, at det, vi i første omgang gør, er at afspærre strandarealet og det yderste af udløbet af Svanholmgrøften. Den afspærring påbegyndes i eftermiddag og er senest færdig i morgen, fortæller rådmanden.

Efter Nordjyske skrev om den fundne eternit fredag, var kommunen selv ude at se på området mandag. Det er efter den besigtigelse, området nu bliver afspærret og eternitten ryddet op.

- Vi vil så gå i gang med at fjerne den asbest, som ligger der nu. Det skal foregå på forsvarlig vis, men det vil blive fjernet, forsikrer rådmanden.

Deponiet inde på land blev fyldt op med affald fra eternitfabrikken tilbage i slutningen af 1970'erne. Dengang var asbest stadig en del af produktionen. Det blev nemlig først forbudt i midten 1980'erne. Foto: Thomas Lee Christensen

Forsvarlig løsning

Eternitpladerne ligger ud for et gammelt deponi, hvor der tilbage i 1970’erne blev givet tilladelse til at deponere affald fra eternitfabrikken. Ifølge de gamle tilladelser ville affaldet bestå af omkring 35 % eternit, der dengang indeholdt sundhedsskadelig asbest.

Eternitten, som kommunen nu vil fjerne, ligger i vandkanten lige ud for det gamle deponi. Derfor vil kommunen også undersøge omfanget af gammelt eternit-affald i vandkanten.

- Vi vil også lave en prøvegravning, så vi kan se, om der er noget lige under, vi risikerer at dukker op. Hvis det er tilfældet, så skal det selvfølgelig også sikres.

Per Clausen fortæller desuden, at kommunen formentligt også vil lave en sikring af skråningerne.

- Det, der er vurderingen, er, at der ikke ligger mere eternit på stranden, end der gør i overfladen. Men det vil vi prøve at tjekke op på, så vi er sikre på, om det er rigtigt.

Eternit-affaldet kan ses i vandkanten omkring 800 meter vest for Renseanlæg Vest. Foto: Thomas Lee Christensen

Skal ikke gentage sig

Ifølge flere lokale, Nordjyske har talt med, har eternitpladerne ligger i vandkanten i årevis. Per Clausen mener også, der burde være grebet ind tidligere, men at den manglende handling kan skyldes en intern kommunikation, der ikke har fungeret.

- Tilsyneladende er der nok sket det, at fordi Aalborg Kloak ejer noget af jorden derude, By- og Landskabsforvaltningen har et ansvar for vedligehold, og vores forvaltning også har et ansvar, så er det tilsyneladende faldet ned mellem nogle stole, og der er ikke blevet reageret på det. Det må man bare sige er for dårligt.

Og netop fordi pladerne har ligget der længe, ved kommunen ikke, hvordan de er havnet uden for det ellers godkendte deponi inde på land.

- Vi finder nok aldrig ud af, hvem der har gjort det, fordi det er mange år siden. Om det er fordi, det på en eller anden måde er røget ud af deponiet, eller fordi nogen rent faktisk har smidt noget ved siden af deponiet, kan vi ikke finde ud af nu, fortæller Per Clausen.