Efter groft overfald: Tredje mand fængslet - politiet leder efter en fjerde gerningsmand

AALBORG: En tredje mand er nu blevet varetægtsfængslet i en voldssag fra Aalborg. Og nu mener politiet, at der også er en fjerde formodet voldsmand.

Tirsdag blev en 20-årig mand således varetægtsfængslet frem til 14. december, sigtet for at have overfaldet en anden mand på Eternitten i Aalborg.

Her blev manden sået med både et bat, en flaske samt med knytnæver og spark.

Torsdag i sidste uge blev to mænd på henholdsvis 23 og 24 år fængslet i sagen, men efter dagens grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre, er der altså kommet flere oplysninger frem i sagen, som tyder på, at der også er en fjerde gerningsmand, fortæller anklager Mathias Andersen.

De to mænd og den overfaldne har det, anklageren kalder “et vist kendskab til hinanden” på forhånd, uden at han dog af hensyn til efterforskningen vil oplyse yderligere om det.

Den 20-årige mand nægter sig skyldig i sigtelsen mod ham.