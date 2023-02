Efter infomøde var Martin ikke i tvivl: Dagen efter meldte han sin søn ind på en ny skole

AALBORG:- Det kom som en tyv om natten.

Sådan siger Martin Rolighed, når han skal sætte ord på, hvordan nyheden om skolesammenlægningerne i det østlige Aalborg ramte ham.

Dagen inden historien blev bragt i medierne, modtog han en besked på Aula, hvor han for første gang kunne læse om politikernes planer for at skabe et bæredygtigt skoletilbud i det østlige Aalborg.

På det tidspunkt havde Martin to børn på Byplanvejens Skole. Den skole, som politikerne lægger op til skal nedlægges og i stedet slås sammen med Seminarieskolen - en skole som familien tidligere aktivt har fravalgt.

Få hundrede meter i skole

Familien Rolighed flyttede fra Brovst til Aalborg Øst i starten af 2010'erne. De bosatte sig på en vej få hundrede meter fra Seminarieskolen.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var helt perfekt, fordi det var så tæt på skolen, siger Martin Rolighed.

Men da familiens ældste barn skulle begynde i skole, valgte familien alligevel et alternativ til skolen for enden af vejen.

- Vi tog kontakt til Seminarieskolen og talte med dem, fordi der var mange ting, som stak ud. Jeg havde hørt om mange problemer på skolen, så jeg tvivlede på, om det var det rigtige sted for vores søn.

- Sammenholdt med, at vi kendte børn, der skulle starte på Byplanvejens Skole, besluttede vi, at Byplanvejens Skole var den rigtige skole for os, siger Martin Rolighed.

Deres søn, der nu går i 6. klasse, fik senere selskab af sin lillebror, som nu går i 2. klasse på Byplanvejens Skole.

Skiftede skole efter infomøde

Planerne om skolesammenlægningerne er lige nu ude i otte ugers høring. Der er politisk flertal for at gennemføre sammenlægningerne, som vil træde i kraft fra august 2024.

Martin Roligheds ældste søn får dog ikke lov til at opleve det på egen krop.

9. februar var familien til infomøde om sammenlægningerne arrangeret af skolebestyrelsen på Byplanvejens Skole. Allerede dagen efter besluttede familien at skrive sønnen op på Gug Skole, og mandag efter vinterferien begyndte han i sin nye klasse.

- Vi havde egentlig besluttet os for at se tiden an, men da vi ser politikernes udmeldinger, går det op for os, at de allerede har besluttet sig for den her løsning. Så blev vi enige om gøre noget nu, siger Martin Rolighed om årsagen til, at hans søn skifter skole, og han fortsætter:

- Det var også vores opfattelse, at forældrene til to af hans gode klassekammerater allerede havde besluttet sig for at melde børnene ind på Gug Skole, så vi gjorde det samme. Vi turde ikke vente.

Udsigterne til at få begge børn på Gug Skole er dog ikke gode. I 2. klasse er der fyldt op, og derfor fortsætter Martins yngste søn på Byplanvejens Skole indtil videre.

Vælger politikerne stik mod forventning at bevare Byplanvejens Skole, betyder det ikke, at Martins ældste søn, kommer tilbage. Han får lov at blive på Gug Skole. Foto: Bente Poder

Ønsker det bliver godt

For familien Rolighed ville det nemmeste være, at den nye sammenlagte skole bliver en succes. Her er børnene selvskrevet til at gå, fordi de bor i distriktet og skolen ligger få hundrede meter fra familiens hjem.

- For os ville det jo være 10 gange nemmere, at vores børn bare rullede ned ad bakken og så var de inde på skolen. Jeg tror også, at faciliteterne kan blive rigtig gode. Og vi har kun interesse i, at de får skabt en god skole i lokalområdet, siger han.

Martin Rolighed kan bare ikke se, hvordan det skal lykkes med de nuværende forudsætninger.

- Vi kender jo allerede de udfordringer, der er på Byplanvejens Skole, og jeg har bare svært ved at se, at det at lægge to udfordrede skoler sammen til én løser problemerne, siger han.

Fra syv ud af 10

I det materiale som politikerne har lagt til grund for forslaget til den nye skolestrategi, kan man læse at andelen af udsatte elever på Seminarieskolen er 69,5 procent, mens det for eleverne på Byplanvejens Skole er 25,7 procent.

Efter sammenlægningen vil det betyde, at procentdelen af udsatte elever på den nye skole bliver 38,9 procent, fordi der er mere end dobbelt så mange elever på Byplanvejens Skole.

Beregningerne forudsætter, at alle de ressourcestærke elever følger med. Og det tvivler Martin Rolighed på.

- Man kan sidde og kigge på de her tal, men til sidst kommer det til at handle om mavefornemmelser. Og jeg tror bare ikke på, at det bliver godt. Der er sikkert også andre, som overvejer at flytte deres børn, og så holder politikernes plan bare ikke.

Noget kunne tyde på, at Martin Rolighed har ret i sin antagelse. Allerede 17 dage efter nyheden om skolesammenlægningerne kom frem, var 17 elever meldt ud af Byplanvejens Skole.

