Efter knivdrama på motorvej: To mænd fængslet

AALBORG:Søndag morgen førte et skænderi på motorvejen til at en 27-årige mand blev stukket i skulder og arm med en kniv. Optrinnet fandt sted mellem afkørslen ved Svenstrup og afkørslen ved Støvring Nord i sydgående retning. Nu er to mænd varetægtsfængslet frem til 5. oktober, fortæller efterforskningsleder Mikkel Brügmann, Nordjyllands Politi.

- De er begge sigtet for grov vold, og er nu varetægtsfængslet, så vi har noget arbejdsro til at få nogle forskellige forklaringer verificeret, fortæller efterforskningslederen, der endnu ikke har fuld klarhed over, hvad der ligger til grund for skænderiet og overfaldet.

- Vi ved, at den mindre, røde bil med de to sigtede blev set slingre og derefter standse midt på motorvejen, hvorefter der så bliver en konfrontation med en anden bil, fortæller Mikkel Brügmann, der gerne hører fra vidner, der har set bilen i tidsrummet 5.00-5.15 søndag morgen.

Ifølge politiet er der intet, der tyder på, at parterne kendte hinanden i forvejen.