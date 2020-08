Efter mistanke om cyberkriminalitet: Aalborg Universitet giver igen adgang til mailkonti og telefoner

AALBORG:Tirsdag var Aalborg Universitets it-systemer udsat for det, universitetet selv kalder "en kritisk hændelse".

- Da vi har mistanke om, at det kan være cyberkriminalitet, valgte universitetet tirsdag d. 4. august at lukke alle IT-systemer. Med den hurtige reaktion på hændelsen og lukning af universitetets it-systemer på tværs af lokationer og områder ser det ud til, at universitetet har været i stand til at inddæmme og begrænse hændelsen, skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Universitetet kan ikke på nuværende tidspunkt se af analyser, at AAU har mistet følsom viden i form af forskning eller følsomme personoplysninger.

- Vi kan derfor onsdag påbegynde en gradvis genoplukning af vores IT-systemer, i første omgang mail og telefonsystemer. Vi kan ikke lige nu sige, hvor længe det vil tage at få alle IT-systemer i funktion igen, siger universitetsdirektør Antonino Castrone.

Ud af 4.800 nye bachelorstuderende mangler ca. 300 endnu at bekræfte deres studieplads. De får forlænget fristen yderligere nogle dage