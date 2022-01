Efter ny redegørelse: Kommunaldirektør erkender fejl i sag om 100.000 kroner

AALBORG:Et møde uden referat, en omdiskuteret overførsel på 100.000 kroner og et hav af modstridende forklaringer er i øjeblikket ingredienserne i det drama, der udspiller sig i Aalborg Kommune.

I sidste uge bragte Frihedsbrevet en historie om, at Aalborg Kommune i 2017 overførte 100.000 kroner til Jesper Skovsgaard og hans virksomhed 2E Bolig.

Hvad Aalborg Kommune imidlertid har fået for de penge, er der nu opstået tvivl omkring.

Efter de første afsløringer udsendte nuværende kommunaldirektør Christian Roslev en redegørelse til politikerne, hvor han forklarede, at de 100.000 kroner, som Aalborg Kommune overførte til 2E Bolig var som betaling for en reklamefilm i forbindelse med, at Jesper Skovsgaard, der var sponsor på TV-programmet Nybyggerne, fik det populære TV-program til Aalborg.

Det blev aftalt på et møde i 2016, men der findes intet referat fra mødet, hvor i hvert fald kommunaldirektør Christian Roslev, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen (S), stadsarkitekt Peder Baltzer og Jesper Skovsgaard fra 2E deltog.

- Det blev efter mødet aftalt, at Aalborg Kommune skulle betale 100.000 kr. for en brandingfilm for Aalborg, som var en del af programmet. Filmen skulle både anvendes i selve programserien og efterfølgende i Aalborg Kommunes eget kommunikationsarbejde, står der i redegørelsen.

Der står også, at Christian Roslev erindrer, at der deltog en repræsentant for Metronome Productions på mødet, som skulle producere både reklamefilm og TV-programmet.

Metronome har efterfølgende afvist overfor Nordjyske, at de har deltaget i mødet og at de har produceret reklamefilm for Aalborg Kommune.

Produktionschef Henrik Rasmussen har forklaret, at de har produceret reklamefilm til 2E Bolig, og ifølge Jesper Skovsgaard er det af de film, han efterfølgende solgte til Aalborg Kommune.

Filmen har dog aldrig været vist på TV, som der står i redegørelsen, kunne Frihedsbrevet afsløre tirsdag.

Den nye redegørelse

Derfor sad flere byrådsmedlemmer stadig tilbage med spørgsmål til processen, og det fik kommunaldirektøren til at indkalde til et onlinemøde tirsdag, hvor han ville svare på spørgsmål fra byrådsmedlemmerne om forløbet.

Efter mødet har Aalborg Kommune udsendt en redegørelse, hvor Christian Roslev skriver, at der ikke er klarhed over, hvad der præcis var aftalt i forhold til eksponering.

- Der har været enkelte spørgsmål til hvem, der har produceret filmen, hvordan den er anvendt, om vi har filmen og samarbejdet generelt med produktionsselskabet

- Vi har ikke kendskab til, hvem der har produceret den del af udsendelsen, hvor Aalborg blev eksponeret, står der blandt andet.

Han skriver, at dialogen om markedsføring er varetaget af en leder, som ikke længere er ansat i kommunen, og at det ikke har været muligt for kommunen at finde nogen dokumentation herfor.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok – også her burde sagsforløbet være blevet journaliseret.

Derudover står der i redegørelsen, at kommunen er blevet eksponeret i programmet, men Aalborg Kommune ved ikke, om de har modtaget en seperat film/filmklip. For seks dage siden forklarede kommunaldirektøren ellers, at det fremgår af fakturaen på de 100.000, at det var for netop en reklamefilm, og at det var ham, der underskrev den.

Det er kritisabelt og bekymrende

Rådmand Per Clausen fra Enhedslisten var en af dem, der havde set frem til kommunaldirektørens redegørelse, for efter de seneste dages mediedækning, var der en række spørgsmål, han manglede svar på.

- Jeg fik svar, men det var jo desværre, at der ikke var noget beslutningsgrundlag for at sende de her penge afsted. Der var ikke nogen klar aftale om, hvad pengene skulle dække, siger han til Nordjyske.

Indtil i dag var han af den overbevisning, at kommunen havde fået en film for pengene. Det viste sig dog ikke at være korrekt.

- Og der er jo ikke andet at sige, end at det er yderst kritisabelt og bekymrende, siger rådmanden.

Han mener på nuværende tidspunkt ikke, at der er behov for at rejse kritik af kommunaldirektøren. Per Clausen har i stedet fokus på sagen, som han mener har brug for at blive grundigt analyseret.

- Viser det sig, at det her er en enkeltstående sag, rejser det spørgsmål om, hvorfor den er blevet håndteret anderledes, siger han.

- Er det en generel praksis, at der ikke har været taget referater i lignende sager, rejser det en række andre spørgsmål.

For at få de spørgsmål besvaret har han sammen med sine byrådskolleger bedt om sagsindsigt i lignende sager.

Penge retur?

100.000 kroner fylder meget lidt i et kommunalt budget, men alligevel har der været ekstra stor medieopmærksomhed om dem.

Det skyldes, at få måneder efter at Aalborg Kommune overførte pengene til 2E Bolig og Jesper Skovsgaard, overførte han 50.000 kroner fra tre forskellige selskaber til Socialdemokratiets valgkamp i 2017.

Det har Jesper Skovsgaard selv bekræftet overfor Nordjyske.

Han har forklaret, at han delte beløbet på de 50.000 kroner i donationer på henholdsvis 20.000, 20.000 og 10.000 kroner fra tre forskellige virksomheder af regnskabstekniske årsager, men konsekvensen var også, at Socialdemokratiet kunne holde giveren anonym, fordi bidragene ikke oversteg 20.000 kroner.

Om der er en sammenhæng mellem beløbet på 100.000 kroner fra Aalbrog Kommune til Jesper Skovsgaard og beløbet på 50.000 kroner fra Jesper Skovsgaard Aalborg Kommune, tvivler Per Clausen dog på.

- Lige nu ser jeg det som to uafhængige sager. Der er nogle sammenfald, men jeg mangler at se dokumentation for, at der er en sammenhæng, siger han.