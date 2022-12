Efter nytår vender Thomas Kastrup-Larsen tilbage på fuldtid: - Det har gjort helt ukristeligt ondt

I midten af december faldt Thomas Kastrup-Larsen (S) på et isglat fortov i Aalborg. I den forbindelse brækkede han fire ribben og punkterede en lunge og måtte derfor sygemelde sig.

Efterfølgende tog 1. viceborgmester Helle Frederiksen (S) over som fungerende borgmester, men det varer ikke længe endnu.

Inden jul var Thomas Kastrup-Larsen i stand til at genoptage arbejdet i det små, og nu fortæller han, at han kort inde i det nye år vil vende tilbage til borgmestergerningen.

- Det går bedre, men det har gjort helt ukristeligt ondt.

- Jeg kan stadig mærke det ret kraftigt, og jeg tror også, at der går cirka tre uger, før jeg kan løbe igen, men jeg vil sige, at livsglæden og kræfterne i stigende grad vender tilbage, så jeg møder ind 2. januar til nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke.

- Så jeg er tilbage på fuldtid mandag den 2. januar.

Lige efter faldet måtte Thomas Kastrup-Larsen forholde sig totalt i ro. Sideløbende med at han har mærket en bedring, har det været vigtigt for ham at komme ud i det fri.

- Jeg har gået nogle ture hver eneste dag. I går var jeg ude at gå otte kilometer, så på den måde får jeg noget motion og kan stille og roligt komme i gang igen. Det er både godt for mit mentale helbred og for kroppen.

Selvom smerterne endnu ikke er forsvundet, skal borgmesteren ikke fejre nytårsaften på langs.

- Det bliver stille og roligt, for jeg skal ud at køre med nogle af mine børn. Men jeg tager til nytårsaften, og jeg glæder mig til at hæve glasset og skåle, når det bliver midnat, siger Thomas Kastrup-Larsen.