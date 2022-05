Efter Olivers og Mias dødsfald: Gadens åbningstider kan blive kortere

AALBORG:Spørgsmålet om, hvordan man gør Jomfru Ane Gade tryggere, har rumsteret siden februar, da Oliver Ibæk Lund druknede i samme weekend, som Mia Skadhauge Stevn blev dræbt.

Man har snakket om flere dørmænd, tryghedsmafiaer, sikring af havnefronten og om at tage et kig på de unges alkoholkultur. Flere af tingene er på vej til at blive realitet.

I forlængelse af det vil rådmand for Job- og Velfærd, Nuuradiin S. Hussein (S), derfor for alvor til at se på, om tidligere lukning kan gøre noget for tryghed i nattelivet.

Tidligere lukketider i nattelivet er ikke det eneste tiltag, der bliver kigget på. Sikring af havnefronten, generel tryghed og unges alkoholvaner er også noget, Nuuradiin S. Hussein er klar til at se på Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er et af de tiltag, der er blevet nævnt flere gange i debatten. Jeg tænker derfor, at vi som politikere bliver nødt til at kigge på det, forklarer han.

Han har dog ikke lige nu et bud på, hvordan og hvornår den tidligere lukketid skal være.

- Vi skal først have undersøgt, hvilken effekt det vil have med en, to eller flere timer, før vi gør det. Jeg ved, at politiet har data på blandt andet, hvordan volden udvikler sig hen over natten, ligesom vi skal have set på, hvem der ellers ved noget om området. Så kan vi gå i dialog med restaurationsbranchen på et oplyst grundlag, fortæller han.

Han håber, restauratørerne på Jomfru Ane Gade er klar til en god dialog.

- Vi er klar til dialog og vil rigtigt gerne høre de gode argumenter, de har. Jeg er overbevist om, at de har en interesse i at have et natteliv, som er sikkert og sjovt, så folk gerne vil komme der, siger Nuuradiin S. Hussein.

Konsekvenser for mere end nattelivet

Selvom de er klar på dialog, er linjen dog klar fra REKOM, der er koncernen bag tolv af Jomfru Ane Gades barer og natklubber.

- Kortere åbningstider vil få en negativ afsmitning på hele den samlede fortælling om Aalborg som en levende by. Nattelivet indgår som en væsentlig del af byens oplevelsesøkonomi og er dermed med til at gøre Aalborg til en attraktiv by for studerende, turister og selvfølgelig alle os andre, der bor i og bruger Aalborg til hverdag. Derfor synes vi, at det er den helt forkerte vej at gå, mener Henrik Foget, der er talsmand for REKOM Aalborg.

Han giver dog Nuuradiin B. Hussein ret i, at REKOM har en interesse i et sikkert natteliv.

- Vi er selvfølgelig helt enige i, at vi hele tiden skal have fokus på, hvordan vi kan styrke trygheden i nattelivet endnu mere. Derfor støtter vi også helhjertet op om de nationale tiltag, der er på vej i forhold til nattelivszoner, ekstra dørmænd, forbud mod salg af alkohol til unge under 18 i detailhandlen, som er en del af tryghedspakken, forklarer han, ligesom han roser det samarbejde REKOM har med kommunen og politiet.

- Vi har et fortrinligt samarbejde med både kommune og politiet om skabe et endnu tryggere natteliv for alle i Aalborg.