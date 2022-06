Efter ombygning og rystelser: Revner i Budolfi Kirke

AALBORG:I 2019 stod Budolfi Plads klar. Og i menighedsrådet ved Budolfi Kirke er man da glade for det ansigtsløft kirkens omgivelser har fået.

- Pladsen klæder kirken, og kirken klæder pladsen, fastslår Jette Engelbreth Holm, der er formand for menighedsrådet.

Der er dog revner i begejstringen. Bogstaveligt talt. Under arbejdet med ombygningen af pladsen har de mange rystelser betydet, at den gamle kirke er begyndt at revne.

Det er på trods af, at man egentligt har forsøgt at undgå det.

- Der blev lavet en vurdering og indgået en meget klar aftale med en maksimal kraftpåvirkning, før arbejdet gik i gang. Og så var der alarmer på, så man vidst, når man gik over det maksimale. Det skete rigtigt meget, at den lød, siger Jette Engelbreth Holm.

- Det har så gjort, at kirken har fået revner, og vi derfor bliver nødt til at lukke 6 måneder.

Skader for mindst 3,5 million

Renoveringen bliver omfattende og kommer til at involvere Nationalmuseet, da kirken opfattes som bevaringsværdig. Den skulle egentligt have været sat i gang sidste efterår, men der kom en bispevielse i vejen.

- I mellem tiden er prisen på materialer og arbejdskraft jo steget en del, siger menighedsrådsformanden.

Renoveringen kommer til at koste 3,5-4 millioner kroner. Aalborg Kommune biddrager med 50.000 kroner.

- Det er ikke meget. Vi har ikke selv været med til den her forhandling. Folkekirken er selvforsikret, og det er den her forsikring, der har lavet den her aftalen med kommune, så sagen er lukket indtil videre, men det ændrer ikke på, at jeg ikke synes, det er ordentligt, mener hun.

Svært at finansiere andet

Det store beløb betyder, at menighedsrådet skal ud at låne.

- Det lån kommer til at ske indenfor provstiet, hvilket kan betyde at andre ikke kan laves deres renovationer, siger Jette Engelbreth Holm.

Det bekræfter domprovst ved Aalborg Budolfi Provsti, Jacob Køhn Andersen.

- Umiddelbart tror jeg kommer ikke det kommer til at gå ud over de enkelte kirkers daglige drift, men istandsættelser og andet, der måtte dukke op, kan blive svære at finansiere, siger han.

Selvom 3,5-4 millioner ikke er en lille sum at skulle ud at finde, ser han det dog som et vilkår.

- Sådan er det altid. Når en renovering koster mange penge, er der andre opgaver, der bliver udskudt. Det kan dårligt undgås. For som en politiker vil sige, så er der ingen nye penge. Der er stort ønske om nye sognehuse flere steder i provstiet. De er ikke et must, men de må nok vente lidt længere nu.