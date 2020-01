Efter lastbil-uheld: Nu genåbnes Rørdalsvej

AALBORG:Efter fredagens uheld, hvor en lastbil med kran ramte en betonbjælke hen over Rørdalsvej i Aalborg, måtte vejen lukkes på grund af nedstyrtningsfare.

Men nu oplyser Nordjyllands Politi, at vejen vejen er genåbnet.

Uheldet skete fredag lldt før kl. 12, hvor en lastbil med en karn ramte en ca. 20 meter lang betonbjælke hen over Rørdalsvej ud for nr. 44. Betonbjælken bærer rør til cement.

Politiet vurderede, at der var fare for, at betonbjælke og rør kunne styrte ned, og derfor måtte vejen lukkes, og der blev etableret omkørsel.

Men nu er der etableret en midlertidig afstivning af den store, tunge betonbjælke hen over Rørdalsvej, som derfor blev genåbnet for trafik lørdag middag.

- En ingeniør har sagt god for, at den midlertidige afstivning holder, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

En bilinspektør skal undersøge lastbilen og dens kran for at klarlægge de præcise omstændigheder ved uheldet. Det sker også for at finde hjem til, hvem der har ansvaret for uheldet.

