Efter ransagning af kommunen: Nu melder politiet ud om mistænkte

AALBORG:Betjente fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog onsdag til og ransagede Borgmesterforvaltningen og by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Herudover ransagede de tre private adresser i Aalborg og København.

Rådmand Jan Nymark Thaysen (V) udtalte onsdag, at det var i relation til sagen om ulovlige udbygningsaftaler, og han var overbevist om, at politiets efterforskning ikke rettede sig mod kommunen.

Og det bekræfter NSK nu over for Nordjyske.

- Det er ikke Aalborg Kommune, som er mistænkt i sagen, oplyser de.

NSK ønsker ikke at udtale sig om, hvem det så er, de efterforsker, eller om det drejer sig om tidligere eller nuværende medarbejdere i kommunen.

Flere afskedigede medarbejdere

På baggrund af sagen om de ulovlige udbygningsaftaler fratrådte den daværende chef for by- og landskabsforvaltningen Anders Fokdal efter at have været hjemsendt.

Det samme gjorde stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen.

Det skete, efter advokatselskabet Horten havde gennemgået 27 ud af 59 udbygningsaftaler.

Det viste sig, at kommunen ikke havde levet op til planlovens princip om frivillighed i forhold til aftalerne, og der blev rejst alvorlig kritik af kommunen på flere punkter.

Sagen er nu endt i retten, hvor personerne bag Spritten A/S og ejendomsudvikler Torben Nielsen har stævnet kommunen.

