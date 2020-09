Efter rydning af Jomfru Ane Gade: Dørmand kalder det en rolig aften

AALBORG:Fredag aften var politiet nødsaget til at rydde Jomfru Ane Gade for mennesker, da folk stod for tæt sammen i forhold til de corona-restriktioner, der er fremsat.

Daniel Jensen stod i døren for Zwei Grosse Bier Bar både fredag og lørdag aften. Selvom gaden er fuld af unge mennesker, der gerne vil ind og feste, så forstår de godt, at barerne skal følge retningslinjerne.

- Det er aldrig sjovt at afvise nogle flinke og rare mennesker, som vi egentlig gerne vil have ind, men vi har jo et maks på antal af gæster. Når man lige tager sig tiden til at forklare det ordentligt til dem i køen med et smil på læben, så forstår de det også godt, siger dørmanden.

Selvom der er lang kø til baren, er det ikke fordi dørmanden har været på overarbejde.

- Det var egentlig to stille og rolige aftener, fordi der ikke er så meget trafik ind og ud ad døren. Men det er klart, at der er en del forklaringsarbejde, når der er så lang kø, siger han.

Bedre forberedt lørdag

Politiet havde et ekstra fokus på Jomfru Ane Gade om lørdagen, efter de fredag valgte at rydde gaden. Det havde fået Daniel Jensen og Zwei Grosse Bier Bar til at lave afmærkninger på gaden, så gæsterne stod med afstand i køen.

- Det gik super godt med afmærkningerne. Det virker til at folk er ved at være vant til det fra supermarkederne, siger Daniel Jensen, der lige måtte ud og rette til et par gange.

Da politiet ryddede gaden fredag aften stod Daniel Jensen tilbage ved døren. Nu uden en lang kø.

- Lige pludselig var der bare helt ryddet for mennesker. Det var en meget, meget underlig fornemmelse, når man er vant til at se Gaden blive ryddet langsomt i løbet af natten, siger Daniel Jensen.