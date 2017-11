Efter skadedyr: Rema 1000 åbner igen

AALBORG: Fredag eftermiddag lukkede Rema 1000 på Østerbro i Aalborg på grund af risiko for skadedyr.

Senere blev det oplyst, at skadedyrsbekæmperen ikke ikke kunne lokalisere dyret, som lukkede butikken.

Hvilket dyr, det drejer sig om, vides fortsat ikke. Men lørdag eftermiddag melder butikken, at der åbnes igen søndag.

I et opslag på Facebook skriver Rema 1000 på Østerbro, at skadedyret er sporet og fanget.

Skadedyrsservice sørger for at desinficere butikken, og Fødevarestyrelsen har givet grønt lys til at åbne søndag klokken 8.