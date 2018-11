Efter skænderi på Snapchat: 15-årig dreng satte kniv på halsen af 16-årig

AALBORG: Lørdag eftermiddag stod en 15-årig pige og en 16-årig dreng ved et busstoppested i Bornholmgade i Aalborg.

Pludselig kom en 15-årig dreng hen til dem. Han truede den 16-årige dreng, og satte en kniv mod hans hals.

Det fortæller vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

– Det viste sig, at de to drenge for tre uger siden havde skændtes over Snapchat. Efter anmeldelsen lidt efter kl. 15 søgte vi efter den 15-årige dreng, som vi senere kunne anholde på hans bopæl, oplyser vagtchefen.

Drengen afhøres lørdag aften på politigården i Aalborg.

– Vi har vendt sagen med vores jurist, og drengen vil blive løsladt senere lørdag aften, fortæller Torben Larsen.