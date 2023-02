Efter skeletfund: Er der en ulv på spil?

AALBORG:På sin sædvanlige gåtur med hunden gjorde Louise Wiis Crysell onsdag et opsigtsvækkende fund på en sti bag Lindholm Høje.

I det naturskønne område, lå der et skelet fra et dyr, som Louise ikke umiddelbart kunne genkende.

- Jeg studsede over det, for jeg kan jo se, at det er et halvstort dyr, det stammer fra, siger hun til Nordjyske.

Mens hundeejeren forsøgte at holde hunden på afstand af skelettet, opdagede hun at der ved siden af de afpillede knogler også lå en dyrelort, fra, hvad hun vurderer, har været et stort dyr.

- Den ser i hvert fald for stor ud til, at den kan være fra en ræv, siger Louise Wiis Crysell, som derfor kom til at tænke på, om der mon havde været en ulv på spil.

- Men jeg er jo ikke naturkyndig, siger hun.

Er der en ulv på spil i det centrale Aalborg? Det spørgsmål stiller Louise, efter hun fandt et større skelet på sin gåtur ved Lindholm Høje. Privatfoto: Louise Wiis Crysell

Ulvedebatten har kørt jævnligt de senere år, og det er ikke første gang, der er set en ulv i Aalborg Kommune.

I Lille Vildmose er der taget flere flotte billeder af en hanulv, som dog har slået sig ned noget længere væk fra byen.

Men det er ikke ualmindeligt, at ulve strejfer omkring helt tæt på Aalborg.

- Der er flere ulve, som er kommet ganske tæt på byen, både omkring Hasseris og Aalborg Øst, siger freelance naturvejleder Esben Buch til Nordjyske.

Hanulv poserede for turist i Lille Vildmose. Privatfoto: Susan Bernsen

Han fortæller, at der løbende er blevet spottet strejfende ulve tæt på Aalborg, men at de i Danmark ser ud til at foretrække mindre befolkede områder som f.eks. Nationalpark Thy og Lille Vildmose, hvor der til gengæld er masser af vildt.

Nordjyske har vist ham Louises billeder, og selv om han ikke kan afvise, at der er tale om et byttedyr fra en ulv, så tyder det mere på, at dyret er slået ihjel af noget helt andet.

- Det er et rådyrskelet, som sandsynligvis er blevet påkørt, og så er dyret blevet flyttet rundt af flere omgange af forskellige dyr. Måske ræve og nogle rovfugle, forklarer naturvejlederen.

Det eneste, der taler for, at det er en ulv, der har været på spil, er de knækkede ribben.

- En ulv vil normalt knuse halshvirvlerne og ribbenene, som var det saltstænger. Dens kæber kan simpelthen klippe gennem knoglerne som en saks, for at komme ind til maskinrummet, siger han.

- Det kan godt se ud til, at ribbenene er knust her, men mit bud er, at der alligevel ikke er tale om ulv. Skelettet har ligget så længe, at de bløde ribbensknogler kan være faldet af.

Helt sikker er Esben Buch dog ikke i sine udtalelser.

- Jeg kan slet ikke udelukke noget, for det er bestemt realistisk, at der har været en ulv forbi Lindholm, siger han.

Viser det sig, at det er en ulv, som har været på rov omkring Lindholm Høje, ændrer det dog ikke noget for Louise. Hun vil stadig gå ture med sin hund i området.

Bange er hun i hvert fald ikke.

- Nej, overhovedet ikke, siger hun.