Efter skyderi i Aalborg: To mænd sigtet for at planlægge drabsforsøg

AALBORG:Nordjyllands Politi har tirsdag morgen anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i en skudepisode på Hadsundvej i Aalborg 21. marts 2021, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse, og oplyser samtidig, at flere anholdelser er på vej i sagen.

De to anholdte mænd er henholdsvis 18 og 19 år og har begge tilknytning til Aalborg. De er nu sigtet for drabsforsøg.

- Vi betragter det som et planlagt og koordineret drabsforsøg, hvor ofrene forinden var blevet lokket i et baghold, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Carsten Straszek.

Efter Nordjyllands Politi opfattelse, deltog otte til 10 gerningspersoner i drabsforsøget og der blev anvendt tre biler og en scooter.

Den 22-årig mand, der blev ramt af skud blev kort efter meldt uden for livsfare. En anden person, ligeledes en 22-årig mand, blev ikke ramt.

Ser med stor alvor på sagen

Carsten Straszek kan dog ikke gå yderligere i detaljer med efterforskningens enkeltheder, da den stadig pågår, men han understreger, at der siden skudepisoden har været tale om et intensivt og højt prioriteret efterforskningsarbejde i sagen.

- Vi har arbejdet intenst med den her alvorlige sag siden marts. Skyderi i det offentlige rum er noget, som vi tager særdeles seriøst i politiet – dét kommer vi aldrig til at acceptere. Og derfor er jeg tilfreds med, at vi nu er skredet til anholdelse af to mistænkte, udtaler politikommissæren.

- Vi forventer, at vi i løbet af den nærmeste fremtid skrider til yderligere anholdelser i sagen, men nærmere kan jeg ikke komme det lige nu – af hensynet til efterforskningen.

Dagens to anholdte ventes fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg senere i tirsdag, hvor politiet vil kræve dem varetægtsfængslet.