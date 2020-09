Efter smittestigning: Nu patruljerer politiet i Gaden

AALBORG:For en uge siden måtte Nordjyllands Politi rydde Jomfru Ane Gade for festglade unge mennesker, da pulsen i Aalborgs dunkende festhjerte blev lidt for voldsom, og trængslen i køerne for at komme ind på de mange udskænkningssteder blev for stor.

Efter en fredag, hvor Aalborg Kommune har meldt ud, at smittetallene i kommunen er fordoblet på få dage, og hvor hovedparten af de smittede findes i aldersgruppen fra 20-29 år, har Nordjyllands Politi ekstra fokus på at forhindre en gentagelse af billedet fra sidste fredag.

Lige nu har ordensmagten to patruljer, der er sendt på gåben ind i Jomfru Ane Gade for at sikre, at folk ikke står alt for tæt sammen.

- Vi skal forebygge, at vi får en situation som sidste fredag. Det vil vi være trætte af. Vores håb er, at et par patruljer vil hjælpe på det. Og det går faktisk fint indtil videre, konstaterer René Kortegaard Jensen, vagthavende ved Nordjyllands Politi, kort efter kl. 21 fredag aften.