Efter storbranden i Vestbjerg: Michelle og byen samler ind til familierne, der har mistet alt

VESTBJERG:Tre rækkehuse blev skadet af en brand på Svalegangen i Vestbjerg. Nordjyllands Beredskab brugte flere timer på stedet , inden de fik slukket flammerne. Flere familier har mistet alle deres ejendele. Blandt andet en familie med to børn under fem år står tilbage uden noget.

Det har fået Michelle Dahl og andre fra Vestbjerg til at starte en indsamling til de berørte familier.

- Det er de færreste kan overskue at bede om hjælp, fordi man har nok i situationen, så hvorfor skulle jeg ikke hjælpe, hvis jeg kan?, spørger Michelle Dahl retorisk.

I første omgang er det tøj og andre basisting, som skal hjælpe familierne her og nu. Michelle Dahl og de andre er ved at se på muligheden for også at starte en pengeindsamling til familierne.

Stor støtte fra Facebook

Da flammerne kunne ses i store dele af Vestbjerg, blev det hurtigt delt på byens facebookgruppe. Der var flere i gruppen, der gerne ville hjælpe familierne med tøj, husly, legetøj, og dyner.

Det fik Michelle Dahl til at lave en separat gruppe, så det kunne blive mere organiseret.

- Lige nu er vi ved at finde hoved og hale i det hele. Vi er ved at finde ud af, hvad de egentlig har brug for, hvilke størrelser tøj de er og sådan. Vi vil give dem en ekstra byrde i, at de skal sidde og sortere, siger Michelle Dahl.

Familierne er ikke alene

Støtten har været stor fra folk, der gerne vil hjælpe de berørte familier og deres børn. Målet med indsamlingen er først og fremmest at hjælpe familierne, men også at vise dem, at der er hjælp at hente, hvis de har behov for det.

- Det er vigtigt for mig at vise dem, at hvis de har brug for det, så er der nogle, der gerne vil tage fat og hjælpe, siger Michelle Dahl.

Hun håber, at det vil være nemmere for familien at bede om hjælp, når så mange rækker hånden ud.

I Vestbjerg støtter man op

Reaktionerne har kun været positive over for indsamlingen. Mange har tilbudt deres hjælp og flere har tilbudt, at de gerne vil hente de donerede ting til familierne.

Michelle Dahl er glad og stolt for at bo i en by, hvor folk er så gode til at hjælpe.

- I Vestbjerg er man generelt gode til at støtte op, hvis der er noget. Det er rart at vide, at hvis man selv skulle komme ud for noget, så står der nogle, der er klar til at hjælpe, selvom man ikke snakker sammen eller hilser på hinanden, siger Michelle Dahl.

Indsamlingen startede lørdag aften kort tid efter branden og kører så længe, der er brug for det. Du kan læse mere om indsamlingen på deres facebookside.