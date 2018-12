Efter Strasbourg: Mobil politistation på julemarkedet i Aalborg

AALBORG: Det handler om synlighed, om kommunikation og om at være der, hvor nordjyderne er. I dette tilfælde er aktiviteten et julemarked - og her vil Nordjyllands Politi altså være til stede så længe, man vurderer, det er nødvendigt.

Det fortæller politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi som svar på spørgsmålet om, hvorfor Nordjyllands Politis mobile politistation torsdag blev stillet op ved Julemarkedet på Gl. Torv i Aalborg.

Han oplyser, at Nordjyllands Politi generelt set er opmærksomme på at stille den mobile politistation op, når der er mulighed for det. Men episoden i Strasbourg i Frankrig, hvor flere mennesker tirsdag mistede livet som følge af en skudepisode, har indvirkning på beslutningen om, at julemarkedet i Aalborg skal have politistationen stående.

– Vi vil gerne sende nordjyderne et signal om, at vi er meget opmærksomme på, hvad de måske tænker efter skudepisoden i Strasbourg. Vi ved, at folk gør sig nogle tanker omkring dette her, og det vil vi gerne imødegå ved at være til stede, forklarer Ole Kristensen.

Han understreger, at der ikke er tale om en konkret trusselsvurdering.

– Det er lige så meget, fordi vi vil ud og være synlige. Vi vil gerne tale med folk, siger politiinspektøren og opfordrer borgerne til at kigge forbi den mobile politistation.

Stationen er bemandet hver dag fra klokken 12, og der vil ikke i det daglige være et egentligt sluttidspunkt for bemandingen af stationen - det er helt afhængig af, hvor længe der er mennesker til stede.

– Vi har endnu ikke bestemt os for, hvor længe stationen skal stå ved markedet, men det ligger i kortene, at det formentlig er til og med 23. december, fortæller han.