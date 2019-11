Efter tip: Politiet fandt 100 gram amfetamin

AALBORG:Efter et tip foretog Nordjyllands Politi tirsdag en ransagning på en adresse i den østlige del af Aalborg Kommune. Tippet gik på, at der var narkotika på stedet, og det viste sig at være korrekt. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med ransagningen fandt Nordjyllands Politi 100 g amfetamin, og den 35-årige mandlige beboer på stedet blev sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, der handler om besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Den 35-årige mand nægter forholdet.

Nordjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen, at de efterforsker videre i sagen med henblik på at finde leverandør og aftagere til amfetaminen.